Auch im 43. Jahrgang des Musealvereins Waidhofen wurde wieder ein Sammelsurium an historischen Beiträgen aufgelegt. Musealvereinsobfrau Maria Gumpinger stellte im neu gestalteten 5-Elemente-Museum das 80 Seiten starke Büchlein vor.

„Die Heimatblätter sind dazu da, Geschichte zu bewahren, aber auch, um aus dieser zu lernen“, sagte Gumpinger und betonte die Bedeutung, Historie und Mentalität – gerade auch Neuzugezogenen – zu vermitteln.

In den „Historischen Beiträgen 2018“ finden sich Beiträge von Matthias Settele, Gudrun Huemer, Leo Lugmayr, Martin Prieschl, Bertl Sonnleitner und Eva Zankl. Herausgegeben wird das Heft jährlich vom Waidhofner Musealverein, der damit auch Begeisterung für die Stadt Waidhofen und ihre Geschichte wecken will.

Auch mit weiteren Aktionen will der Musealverein Geschichte lebendig werden lassen. So öffnen die Vereinsmitglieder etwa einmal monatlich den Stadtturm für die Besucher und organisieren auch besondere Ausstellungen. „Ich bin stolz, in Waidhofen zu leben – in der Stadt werden Geborgenheit und Fortschritt vereint“, sagt die Musealvereinsobfrau.

Die „Historischen Beiträge 2018“ sind um 8 Euro in der Waidhofner Stadtbücherei erhältlich.