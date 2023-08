Musik- und Kunstschule: Abschlusskonzert der Streicherschmiede

Die Streicherschmiede in Waidhofen an der Ybbs, die traditionell in der letzten Ferienwoche stattfindet, präsentiert am Mittwoch, 30. August, um 17 Uhr im Plenkersaal ihre Ergebnisse.

Streicherschmiede 2022: Die Freude am gemeinsamen Musizieren verbindet Jung und Alt. Foto: Musik- und Kunstschule WaidhofenYbbs

In diesem Seminar werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von den Lehrkräften der Musik- und Kunstschule Waidhofen/Ybbstal – Christian Blahous, Claudia Eberle, Johann Kaar, Russell McGregor, Sonja Walther und Johanna Wegscheider – in die Welt des Orchestermusizierens und der Kammermusik eingeführt. In kleinen und größeren Ensembles und im Orchester werden abwechslungsreiche Stücke einstudiert. Ebenfalls gibt es die Möglichkeit, seine Fertigkeiten auf dem eigenen Instrument zu verbessern. Streichorchester und Streichensembles bringen Musik in verschiedenen Musikstilen auf die Bühne.

Der Eintritt zum Abschlusskonzert ist frei.