Musikalische Lesung von Lydia Steinbacher im Schulzentrum

Die Volkshochschule Waidhofen lädt am Donnerstag, 17. November, 19 Uhr, in den Mozartsaal im Schulzentrum Plenkerstraße zur musikalischen Lesung von Lydia Steinbacher. Die junge Autorin stammt aus Hollenstein und ist Absolventin des BRG Waidhofen. Danach studierte sie Deutsche Philologie an der Universität Wien. Schon als Schülerin setzte Steinbacher erste literarische Schritte im Rahmen der Schreibakademie NÖ. 2017 ließ sie mit ihrem Lyrikband „Im Grunde sind wir sehr verschieden“ aufhorchen, 2019 folgte „Schalenmenschen“, ein Band mit 20 Erzählungen, und 2022 mit „Wolgaland“ ihr erster Roman. Am Klavier begleiten wird Lydia Steinbacher Peter Schneider mit Stücken von Schumann, Liszt, Debussy und Rachmaninow. Eintritt: freiwillige Spenden.

