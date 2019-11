Musikantenstammtisch im Gasthaus Ybbstal-Bräu .

Zum wiederholten Male fand in der vergangenen Woche der traditionelle Musikantenstammtisch im Gasthaus Ybbstal-Bräu in Waidhofen statt. Schüler der Musikschulverbände Waidhofen-Ybbstal und Region Sonntagberg begeisterten dort mit volkstümlichen Weisen und musizierten den ganzen Abend lang in verschiedenen Besetzungen.