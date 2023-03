Nachhaltig einkleiden: Kleidertausch im Sturmfrei

Halbjährlich organisiert der Verein Förderband einen Kleidertausch im Sturmfrei Werk- und Denkraum im Patertal 14 beim Hauptbahnhof Waidhofen an der Ybbs. Am Samstag, 18. März, ist es unter dem Motto „It's Springtime“ von 13 bis 18 Uhr wieder so weit.

Wer neue gebrauchte Frühlings- und Sommerkleidung haben möchte, dafür aber nichts ausgeben und auch noch nachhaltig und fair konsumieren möchte, ist herzlich willkommen. Es können bis zu acht Teile – Kleidung ebenso wie Schuhe, Handtaschen oder Accessoires – getauscht werden. Die Abgabe ist ab 11 Uhr möglich. Ab 13 Uhr wird getauscht. Die Tauschwaren sollten noch in gutem Zustand sein, keine Löcher haben und gewaschen sein.

