Zum vierten Mal verliehen die Fachgruppe Ingenieurbüros der Wirtschaftskammer NÖ und die Bildungsdirektion heuer den Nachwuchs-Ingenieurpreis „Vektor“. Und ebenfalls zum vierten Mal kommen die Sieger aus der HTL Waidhofen.

Eine hochkarätig besetzte Fachjury kürte in der New Design University in St. Pölten die besten Nachwuchs-Ingenieure NÖ. Dabei wurde besonderer Wert auf Kriterien wie Innovation, Kreativität, Funktionalität, Umsetzbarkeit und Konstruktionsqualität gelegt. Unter den zahlreichen Projekten wurde die Diplomarbeit „Design, Berechnung und Erprobung einer motorisierten Seilwinde“ der HTL Waidhofen auf den ersten Platz gereiht.

Die Nachwuchs-Ingenieure Jakob Teufel und Michael König aus der Abteilung Maschinenbau-Automatisierungstechnik überzeugten mit ihrem innovativen Projekt, mit ihrem technischen Know-how und mit einer ausgezeichneten Präsentation. Die Jury hob die Ingenieurleistung der Schüler hervor, die von der Entwicklung über die Konstruktion und Berechnung bis hin zur Fertigung reichte. Betreut wurde das Projekt von Christian Benatzky.