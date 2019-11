Das Maskottchen der Kinderfeuerwehr ist die Ameise. Sie erscheint zwar klein, doch sie ist Spezialist in Sachen Teamwork, jeder in der Gemeinschaft weiß, was zu tun ist. Da rum darf die Ameise keinesfalls fehlen, wenn es an die Gestaltung der Fahne der Kinderfeuerwehr geht. Beim zweiten Treffen am vergangenen Mittwoch der insgesamt elf jungen Feuerwehrleute wurde die Fahne bemalt und soll nun jedes Mal gehisst werden, wenn im Zeughaus trainiert wird.

Spielerisch werden Kinder im Volksschulalter an die Gerätschaften und den Alltag der Feuerwehr herangeführt. Da werden Geräte erklärt und Schläuche zusammengekuppelt. Die Gruppe lernt, wie gefährlich das Feuer ist, wie man sich davor schützen kann und wie man im Ernstfall richtig reagiert. Spiel und Spaß dürfen dabei nicht zu kurz kommen, die Arbeit im Team und der Zusammenhalt der Gruppe stehen jedoch immer an erster Stelle.

Man trifft sich jeden letzten Mittwoch im Monat, abwechselnd in den Zeughäusern der Feuerwehren Zell und Waidhofen-Stadt. Mädchen sind genauso willkommen wie Burschen. „Ich bin generell mutig, es gefällt mir hier bei der Feuerwehr. Die Einsatzfahrzeuge kenne ich schon, genauso wie die Schläuche. Wenn es brennt, rücke ich aus! Ich bleibe ganz sicher dabei!“, erklärt Kinderfeuerwehrmann Lukas und setzt sich den Sicherheitshelm auf.

„Mit reellen Einsätzen hat die Kinderfeuerwehr nichts zu tun“, erklärt Kommandant Johann Neubauer. „Das wurde auch im Rahmen eines Elternabends erklärt. Doch man kann den Kindern in diesem Alter schon einiges zumuten. Sie sind wissbegierig und mit Feuereifer dabei.“

„Es macht Spaß, mit Kindern zu arbeiten. Es ist erstaunlich, welches Wissen die Kinder in diesem Alter schon haben.“Barbara Rauchegger

Geleitet wird die Kinderfeuerwehr vom Erlebnispädagogen Benjamin Wagner, der die Nachwuchsarbeit vorantreibt. Seine Teamkollegin Barbara Rauchegger aus Zell kommt aus einer Feuerwehrfamilie. „Unsere ganze Familie ist bei der Feuerwehr Zell, ich bin aktiv in den Verwaltungsdienst eingestiegen, war jedoch auch schon bei Einsätzen dabei.“ Zur Betreuung der Kinderfeuerwehr hat sich Rauchegger freiwillig gemeldet. „Es macht Spaß, mit Kindern zu arbeiten. Es ist erstaunlich, welches Wissen die Kinder in diesem Alter schon haben.“

Ab dem zehnten Lebensjahr wird zur Jugendfeuerwehr gewechselt, mit 15 Jahren wird man aktiv tätig, ab 18 Jahren Atemschutzgeräteträger.