Eine Bewertung von 100 Punkten gibt es beim Musiktalentwettbewerb Prima la musica nur sehr selten. Die Waidhofnerin Nadja Floder schaffte dieses Meisterstück auf der Harfe in der hohen Bewertungsgruppe 3plus. „Das ist natürlich eine große Freude und gibt mir zusätzlich Auftrieb“, sagt die junge Studentin, die im kommenden Jahr ihre Matura ablegen will.

Bereits mit acht Jahren hat sie an der Waidhofner Musikschule mit dem Harfenunterricht begonnen. Mit elf Jahren nahm sie zusätzlich Privatunterricht und qualifizierte sich mit 14 für einen Hochbegabtenkurs und schließlich für den Vorbereitungslehrgang an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien. Dort bereitet sie sich derzeit bei Mirjam Schröder-Feldhoff auf die Aufnahmsprüfung für die Universität vor, wo sie sich dem Studium der Harfe als Konzertfach widmen möchte.

„Eigentlich habe ich mit Violine angefangen, spiele diese auch jetzt noch gerne, aber die Harfe ist inzwischen zu meinem vorrangigen Instrument geworden“, sagt Floder. Dabei spielte auch der Zufall eine Rolle. Floder: „Eine Freundin hat eine Harfe bekommen und sie mich ausprobieren lassen. Da habe ich sofort Feuer gefangen.“

Was fasziniert die junge Künstlerin an dem Instrument? „Es ist fantastisch, mehrstimmig spielen zu können und über Pedale und die vielen Saiten Ausdruck und Stimmung so vielfach beeinflussen zu können.“

Den Landessieg holte sie sich mit einer Mischung aus klassischem und modernem Harfenrepertoire: Die Musikstücke reichten von Händel über die „Ballade“ von Alphonse Hasselmans und Werke von Carlos Salzedo bis hin zum „Fire Dance“ des schottischen Zeitgenossen David Watkins.

„Meiner Lehrerin Mirjam Schröder bin ich sehr dankbar für alles, was sie mir mitgibt. Ohne sie und Gottes Hilfe hätte ich die 100 Punkte und den Landessieg wohl nie erreicht“, sagt Floder dankbar.