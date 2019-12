Der Budgetvoranschlag für das Jahr 2020 stand am Montag auf der Tagesordnung des Waidhofner Gemeinderats. Die heißen Diskussionen, die dabei in den letzten Jahren stets aufbrandeten, blieben heuer allerdings aus – ja am Ende gab es sogar beinahe einhellige Zustimmung.

Erstellt wurde das Budget heuer erstmals nach den Regeln der Voranschlags- und Rechnungsverordnung (VRV) 2015, weshalb exakte Vergleichszahlen fehlen.

Finanzstadtrat Peter Engelbrechtsmüller (WVP) hob positiv hervor, dass sich die Finanzkraft der Stadt jährlich erhöhe und im Finanzierungshaushalt unter dem Strich ein Plus von 45.000 Euro stehe. Den Schuldenstand möchte man um rund 600.000 Euro senken.

Er soll am Jahresende erstmals seit zehn Jahren unter der 40-Millionen-Euro-Grenze liegen. Und auch, wenn die Schulden 2021 durch große Investitionen wieder steigen, soll der Schuldenstand Ende 2024 nur mehr bei 37,8 Millionen Euro liegen. „Die Liquidität ist im Planungszeitraum sichergestellt“, hob Engelbrechtsmüller hervor. Auch sein Vorgänger als Finanzstadtrat Peter Pfannenstill (WVP) sieht ein „solides Fundament“.

SPÖ: Soziales und Ökologisches abgebildet

SPÖ-Stadtrat Erich Leonhartsberger verwies auf die positive Entwicklung bei den Ertragsanteilen und auf 850.000 Euro an Bedarfszuweisungen des Landes NÖ, die in das Budget fließen. Die budgetierten Kommunalsteuereinnahmen bezeichnete er als optimistisch. „Aber auch wenn einzelne Punkte nicht unsere vollständige Zustimmung finden, so stimmt doch die Richtung“, stellte Leonhartsberger fest. Positiv strich der SPÖ-Mandatar hervor, dass etwa mit der thermischen Sanierung von Gemeindewohnungen und dem Ausbau der Radwege wichtige Klimaschutzmaßnahmen im Voranschlag abgebildet seien.

Auch die soziale Verträglichkeit sei gegeben, bei „Essen auf Rädern“ sei man allerdings nicht einer Meinung. Nichtsdestotrotz stimmte die SPÖ dem Voranschlag zu. FPÖ-Mandatar Karl-Heinz Knoll bekrittelte die gestiegenen Personalkosten, lobte im Gegenzug aber den sinkenden Schuldenstand. Da das Ergebnis positiv sei, könne auch er dem Voranschlag zustimmen.

Liste FUFU geht zum ersten Mal mit

„Das ist das erste Mal, seit ich im Gemeinderat bin, dass ich einem Budget zustimme“, hielt FUFU-Stadtrat Martin Dowalil fest. „Das bedeutet aber nicht, dass wir nächstes Jahr alle Tagesordnungspunkte einstimmig abnicken.“ Auch Dowalil ortet ein gesteigertes ökologisches Bewusstsein bei der Stadtführung. So verwies er auf die geplante Innenstadtbegrünung, auf den Verzicht von Styropor als Dämmmaterial beim Umbau der Sporthalle und darauf, dass bei der Entwicklung des neuen Betriebsgebiets nach ökologischen Gesichtspunkten vorgegangen werden soll. „Man muss den Bürgermeister mit ins Boot holen“, meinte Dowalil.

Grünen-Mandatar Matthias Plankenbichler ist das jedoch zu wenig. „Wir müssen mehr in den Radverkehr investieren und etwa Lastenräder fördern“, meinte er und ging beim Beschluss als Einziger nicht mit. UWG-Gemeinderat Michael Elsner ließ sich entschuldigen.

„Es tut weh, wenn die Grünen nicht zustimmen“, sagte Finanzstadtrat Engelbrechtsmüller. „Wir investieren schließlich in den nächsten Jahren Millionen in das Radwegnetz.“

Zum FP-Vorwurf der gestiegenen Personalkosten verwies WVP-Stadtrat Franz Sommer auf Indexierung, Gehaltssprünge und Stützkräfte in den Kindergärten. „Ja, diese Kosten sind hoch“, sagte Sommer. „Aber wir brauchen das.“ Das Verhältnis müsse stimmen, erwiderte FPÖ-Mandatar Knoll. „Wenn die Personalkosten steigen, muss man woanders zurückfahren oder die Erträge steigern.“

Bürgermeister Werner Krammer (WVP) lobte die konstruktive Herangehensweise bei der Voranschlagerstellung. Das Budget für die nächsten Jahre habe mit den Bereichen Bildung, Mobilität, Wohnen und Arbeit vier Schwerpunkte, führte der Stadtchef aus. „Dort setzen wir gewaltige Akzente. Gleichzeitig müssen wir die ökologische Nachhaltigkeit überall mitdenken.“