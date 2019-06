Naschmarkt-Premiere verregnet, aber erfolgreich .

Trotz hartnäckigen Regens fiel die Premiere des Eisenstraße Bio-Naschmarkts am Hohen Markt in Waidhofen an der Ybbs am vergangenen Sonntag erfolgreich aus. Über 20 Genuss-Stationen mit Bio-Köstlichkeiten aus der Region warteten auf die Gäste, dazu gab es eine Modenschau von Freiwild Design, ein musikalisches Rahmenprogramm und spielerische Angebote für Kinder.