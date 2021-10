Neue Töne für Filmjuwel

Am Freitag, 15. Oktober, lädt der Kulturverein Förderband um 21 Uhr (Einlass 19 Uhr) in den Salon Louis im Schloss Rothschild zum Live-Filmkonzert. Dabei wird das Kollektiv Okabre den Film „A Page of Madness“ des japanischen Regisseurs Kinugasa Teinosuke live neu vertonen. Der Film aus dem Jahr 1926 beruht auf einem Drehbuch des Literaturnobelpreisträgers Kawabata Yasunari und galt fast 50 Jahre lang als verschollen. Durch die musikalische Neuinterpretation verleiht das Kollektiv Okabre dem Film eine neue Dimension. Reservierungen sind unter www.foerderbandl.at möglich.