Die Stadt Waidhofen ist derzeit dabei, alle Nachbargemeinden via Radwege an die Innenstadt anzuschließen. Richtung Gaflenz erfolgte letzte Woche im Ortsteil Wirts der Baustart für das letzte 1,7 Kilometer lange Teilstück entlang der B 121 zwischen der Firma Forster und Oberland.

Indes laufen die Arbeiten am Radwegabschnitt zwischen dem Haus Forsterbach und der Bachwirtsiedlung. In den nächsten Wochen sollen sie abgeschlossen sein. Für die restliche Anbindung der Siedlung an die Innenstadt liege ein Vorschlag beim Verkehrssachverständigen, sagt Bürgermeister Werner Krammer.

Im kommenden Jahr soll die Radweganbindung Richtung Ybbsitz auf Waidhofner Seite umgesetzt werden. Diese soll nach der Verkürzung der Citybahnstrecke mit Fahrplanwechsel im Dezember möglich werden. Der angedachte Radweg soll zwischen der Hammerschmiedstraße und Kreilhof auf der Bahntrasse erfolgen. Weiter geht es dann auf bestehenden und neu zu schaffenden Wegen nach Gstadt und über die Eisenbahnbrücke bis Schütt.

In weiterer Folge ist auch angedacht, den Radweg von Gstadt entlang der B 31 weiter auf Waidhofner Seite flussaufwärts verlaufen zu lassen und die Ybbs erst über die nächste Eisenbahnbrücke beim Amtmann zu queren. Diese Variante könne aber noch fünf bis sieben Jahre dauern, da eine Umsetzung von der Förderkulisse abhänge, sagt der Bürgermeister. Wichtig sei jetzt einmal die Anbindung nach Ybbsitz für den Alltagsradverkehr.

Derzeit noch nicht klar ist, wann die Teilstücke zwischen Waidhofen und Böhlerwerk und der Firma Forster und der Innenstadt umgesetzt werden können. Ziel ist aber, alle Nachbargemeinden bis 2024 anzuschließen. „Mit der Erweiterung unseres Radwegenetzes schaffen wir mehr Möglichkeiten für klimaverträgliche und sichere Arbeits- sowie Schulwege“, hält der Stadtchef fest.