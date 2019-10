Jahrelang wurde die Kneipp-Anlage am Buchenberg von Petra Spanring und dem Waidhofner Kneipp-Aktiv-Club betreut. Seit heuer ist die Anlage jedoch stillgelegt.

Derzeit wird eine Nachfolge für die Betreuung gesucht. Die wichtigste Aufgabe in dieser Hinsicht ist die regelmäßige Reinigung der Anlage. Bürgermeister Werner Krammer und Vizebürgermeister Mario Wührer richten einen Appell an die Waidhofner Vereine oder auch an Privatpersonen: „Gerade für Wanderer und Spaziergänger ist die Kneippanlage ein großartiges Angebot“, sagt Wührer. Daher hofft man seitens der Stadt, dass sich neue Betreuer finden.

Interessenten können sich im Büro des Bürgermeisters, 07442/511102, melden.