Vor Kurzem erfolgte beim Rotary Club Waidhofen-Amstetten die Übergabe der Präsidentschaft. Max Hager folgt auf Günther Hassler, der dem neuen Präsidenten des Jahres 2019/2020 die Präsidentenkette und den Pin übergab. Max Hager, der in Weyer wohnt und in leitender Funktion im Bank- und Kreditwesen tätig ist, legte bei seinem ersten Meeting dar, welche zwei Schwerpunkte er in seinem Jahr als Präsident setzen will. Zum einen möchte er den Rotary Club und seine Projekte in der Öffentlichkeit bekannt machen, zum anderen will er den Club näher an die Bevölkerung heranbringen.