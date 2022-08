Neuer Marktbrunnen wird errichtet

Werbung ÖVP Anzeige ideenreich niederösterreich. Sei dabei!

Der Wochenmarkt an Dienstagen und Freitagen gehört zu den verlässlichsten Publikumsmagneten des mittelalterlichen Stadtkerns und ist in allen Jahreszeiten ein ganz besonderes Highlight der Stadt. Denn zwischen den Häuserzeilen des Oberen Stadtplatzes und rund um die Mariensäule werden bäuerliche Produkte in pittoreskem Ambiente angeboten.

Allein die damit einhergehende Verkehrssituation ist nicht immer optimal. Dem soll nun Abhilfe geschaffen werden. So sollen die Marktständler künftig ihre Fahrzeuge nicht mehr neben ihrem Stand abstellen, sondern dahinter, vom Freisingerberg gesehen auf der linken Seite des Stadtplatzes. Vom Stadtturm bis zur Pfarrkirche werden die Parkflächen dafür reserviert. „So soll der Gesamtanblick verbessert und das Einkaufserlebnis gestärkt werden“, sagt Bürgermeister Werner Krammer, der für die Neuplanung die Firma petrichor als Berater zugezogen hat. Krammer: „Das Wirrwarr soll verschwinden.“

Überlegt wird indes auch die Errichtung eines Marktbrunnens. Zwar wurde ein solcher von Architekt und Stadtprojekt-Planer Ernst Beneder bereits vor 25 Jahren errichtet, musste aber schließlich Bürgerprotesten weichen. Nun soll ein Brunnen zwischen Mariensäule und Kirche errichtet werden. „Der Markt soll damit eine Art Mittelpunkt haben, mit einer Zone, wo man sich trifft, plaudert und das Gekaufte ausprobiert“, sagt Krammer.

