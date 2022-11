Neuer Verein für Kulturinteressierte gegründet

Im November 2021 wurde in Waidhofen der „Kunst- und Kulturverein Waidhofen/Ybbs“ gegründet. Der Verein soll kulturinteressierten und künstlerisch tätigen Menschen eine Plattform sowie einen Ort zum Austausch und zur gegenseitigen Förderung bieten.

„Der Grundgedanke war, dass während der langen Corona-Zeit nichts passiert ist, was gesellschaftsstiftend ist und die Menschen zusammenbringt“, erzählt Vereinsobmann Markus Fürnhammer. Wir wollten etwas Verbindliches machen, wo die Leute zusammenkommen. Da bietet sich Kunst und Kultur an.“

Der Verein verfügt zudem über ein Vereinshaus in Waidhofen, an der Adresse Rien 2. Das ehemalige Gasthaus ist in Privatbesitz von Kassier Johannes Kunze und bietet genügend Platz für Ausstellungen und soziale Zusammenkünfte. Im Frühjahr 2022 fand die erste Fotoausstellung in den Räumlichkeiten des Vereins statt. Nach einem Osterprojekt folgte nun im Oktober die zweite größere Ausstellung, die nun auch Beiträge aus Literatur und Kunstschweißerei beinhaltete.

Alle Kunstsparten sind im Verein willkommen

„Der Schwerpunkt liegt derzeit noch auf Literatur und Fotografie, es ist aber jeder herzlich willkommen“, erklärt Fürnhammer, der selbst als Autor tätig ist. Aus seiner Zeit als Referent an der Schreibakademie Waidhofen hat sich auch eine kleine Gruppe von Autorinnen und Autoren im Verein wiedergefunden.

„Es sind ein paar Schreibakademieschülerinnen und -schüler von mir dabei, zwei, drei Fotografen, ein paar organisatorisch Mitwirkende – einen Filmografen haben wir auch schon dabei“, beschreibt der Obmann die aktuelle Zusammensetzung des Vereins.

Jeden Freitag gibt es im Vereinshaus die Gelegenheit, sich auszutauschen und über bevorstehende Projekte zu diskutieren. „Wir wollen als Verein Bühne und Raum für verschiedene Ideen geben und können auch die Location zur Verfügung stellen“, erzählt Fürnhammer. „Die Details und auch die Bewerbung sind jedem selbst überlassen, wir selbst sind nur auf Instagram vertreten.“

Am Freitag, 28. Oktober, fand auch der erste Buchklub des Kunst- und Kulturvereins Waidhofen statt. „Der Buchklub soll die Möglichkeit bieten, über Literatur zu diskutieren und sich auszutauschen“, erklärt Fürnhammer. Bei der ersten Sitzung des Buchklubs wurde mit dem Stephen-King-Roman „Später“ das erste gemeinsame Lektüreprojekt gestartet.

