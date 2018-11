Die Generalsanierung der Sporthalle stand am Montag auf der Tagesordnung des Waidhofner Gemeinderates. Wie die NÖN berichtete, soll das schwer sanierungsbedürftige Gebäude aus den 70er-Jahren nun doch an seinem bisherigen Platz belassen werden. Davor war ja geplant, die Sporthalle abzureißen und eine neue Halle auf dem Platz des jetzigen Kunstrasenplatzes zu errichten. Eine neuerliche Prüfung ergab jedoch, dass eine Sanierung des jetzigen Gebäudes um rund zwei Millionen günstiger als ein Neubau komme.

Wie die generalsanierte Sporthalle aussehen wird, erfuhren die Waidhofner Mandatare vor der Gemeinderatssitzung bei einer Präsentation, die allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit vonstatten ging. Eine öffentliche Präsentation soll noch folgen. Der nach der Präsentation gefällte Grundsatzbeschluss über die Sanierung des stadteigenen Gebäudes fiel dann einstimmig aus. Da die Halle großteils von den Bundesschulen genutzt wird, übernimmt der Bund 70 Prozent der Baukosten. Die restlichen 30 Prozent verbleiben bei der Stadt. Die Errichtungskosten für Buffet und Tribüne verbleiben allerdings zu 100 Prozent bei der Stadt.

So ergibt sich unter dem Strich ein Kostenanteil von 2,014 Millionen Euro für die Stadt, während der Bund 3.940 Millionen Euro zu berappen hat.

Start der Bauarbeiten im Sommer 2019

Die Bauarbeiten sollen im Sommer 2019 starten, berichtete Liegenschafts-Stadtrat Franz Sommer (WVP). Ein Baubeirat wurde bereits eingerichtet. Nicht gänzlich zufrieden mit der Planung der neuen Halle zeigte sich SPÖ-Vizebürgermeister Martin Reifecker im Vorfeld gegenüber der NÖN. „Ich hätte mir gewünscht, dass man die Sporthalle so konzipiert, dass sie auch als Mehrzweckhalle genutzt werden kann“, sagte er. So seien in der sanierten Halle viele Toiletten vorgesehen, sie würden sich jedoch alle in den Umkleideräumen befinden. Für eine Nutzung als Mehrzweckhalle sei dies nicht ideal.

Im Gemeinderat wollte der SPÖ-Vize dann wissen, wie es denn um die Kostenaufteilung bei der Einrichtung stehe, da diese in den oben genannten Summen noch nicht enthalten ist. Es werde diesbezüglich demnächst einen Termin mit dem Bundesministerium geben, antwortete der Leiter der Liegenschaftsabteilung am Magistrat Gerhard Pöchhacker. Er gehe aber davon aus, dass hier der Anteil des Bundes höher sei, da ja die Gerätschaften hauptsächlich von den Bundesschulen genutzt würden. Allerdings rechne er auch damit, dass die Kosten für die Einrichtung des Buffets zu 100 Prozent bei der Stadt verbleiben. Baustadtrat Martin Dowalil (Liste FUFU) plädierte dafür, statt Styropor als Wärmeschutz ökologisches Material zu verwenden. Man solle dafür woanders sparen.

Man werde alle Änderungswünsche besprechen und wenn möglich einarbeiten, antwortete Stadtrat Sommer.