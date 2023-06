Neues „Audrahog“ bei Hubertuskapelle in Windhag

War es früher bei vielen Bauern üblich, die Weiden und Wiesen mit einem sogenannten „Audrahog“ bzw. „Wiedenhag“ einzuzäunen, ist diese Kunst und schweißtreibende Arbeit fast in Vergessenheit geraten. Nicht so bei den Windhager Jägern, sie haben unter der Federführung von Jagdleiter Johann Hinterleitner, der diese Technik bestens beherrscht, diesen Naturzaun am Platz bei der Hubertuskapelle aufgestellt.

Unter großer körperlicher Anstrengung dreht Jagdleiter Johann Hinterleitner die angebrannten Fichtenäste „Wieden" um die Holzpflöcke. Foto: Franz Wagner

Dieses Kunstwerk, das nur aus Fichtenholz hergestellt wird, fügt sich bestens in die Landschaft ein und ist ein wahrer Hingucker für die Besucher der Windhager Hubertuskapelle, wo man zurzeit wunderbare Sonnenuntergänge über dem Sonntagberg genießen kann.