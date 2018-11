Am Mittwoch der Vorwoche lud die Landesinnung der Berufsfotografen zum Galaabend in das WIFI St. Pölten, um den niederösterreichischen Berufsfotografen-Award 2018 zu vergeben.

96 Teilnehmer bewarben sich um die begehrte Trophäe und reichten insgesamt 1.376 Arbeiten in den Kategorien Pressefotografie, Portraitfotografie, Familien-, Hochzeits- und Aktfotografie, Werbe-, Produkt- und Architekturfotos, Businessportraits sowie freie Arbeiten zum Thema „FALCO“ ein. Eine hochkarätig besetzte Fachjury ermittelte dann die Sieger.

Diese heißen Thomas Gobauer aus Lanzenkirchen (Kategorie Pressefotografie), Daniel Schalhas aus Amstetten (Portraitfotografie), Marcella Wallner aus Mank (Werbefotografie), und Markus Hofstätter aus Muckendorf (Kreativfotografie).

Den vierten Platz in der Kategorie Werbefotografie belegte NÖN-Fotografin Christa Hochpöchler mit ihrem Unternehmen Colours Photography und einer spektakulären Aufnahme von den Sanierungsarbeiten der Firma Holzco am Dach des Stephansdoms in Wien.