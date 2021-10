Bei der Vollversammlung der Landesgruppe des Städtebunds NÖ erfolgte kürzlich die Neuwahl des Präsidiums. Waidhofens Bürgermeister Werner Krammer wurde dabei zum neuen Vorsitzenden-Stellvertreter gewählt. Er folgt damit dem ÖVP-Nationalratsabgeordneten Hans Stefan Hintner, Bürgermeister von Mödling, nach.

„Mit Werner Krammer stellt die ÖVP-Fraktion als Vorsitzenden-Stellvertreter eine Persönlichkeit, die nicht nur als Bürgermeister der Statutarstadt Waidhofen erfolgreich und umsichtig agiert, sondern auch mit Erfahrung und vor allem Kompetenz die Anliegen der ÖVP-geführten Städte in den NÖ-Städtebund einbringen wird“, sagt ÖVP-NÖ-Klubobmann Klaus Schneeberger. „Ich bedanke mich für das Vertrauen der Delegierten und freue mich, künftig die Interessen der Städte in Niederösterreich vertreten zu dürfen“, sagt Krammer. „Die Städte sind wichtige Dienstleister für die Bürgerinnen und Bürger und tragen so maßgeblich zur hohen Lebensqualität in Niederösterreich bei.“ Die NÖ-Landesgruppe des Städtebunds umfasst neben der Landeshauptstadt St. Pölten 94 Mitgliedsgemeinden. Gemäß der Satzung ist der Bürgermeister der Landeshauptstadt, Matthias Stadler (SPÖ), Vorsitzender der Landesgruppe.