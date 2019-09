Jubel herrschte am Sonntag um 17 Uhr bei den Granden der Waidhofner Volkspartei im Rathaus, als im ORF die Ergebnisse der ersten Hochrechnung der Nationalratswahl 2019 bekannt gegeben wurden.

Auch in der Statutarstadt konnte die ÖVP von Sebastian Kurz stark zulegen. Sie steigerte sich um 5,6 Prozentpunkte von 41,6 Prozent im Jahr 2017 auf 47,2 Prozent.

Zweiter großer Gewinner in der Ybbstalmetropole sind wie auch bundesweit die Grünen. Sie kamen auf 13,1 Prozent der Stimmen. Das ist ein Plus von 10,1 Prozentpunkten (2017: 3 Prozent).

Die Grünen liegen somit in Waidhofen sogar knapp vor der FPÖ, die auf 13 Prozent kam. 2017 kamen die Freiheitlichen noch auf 22,2 Prozent. Das ist ein Minus von 9,2 Prozentpunkten.

SPÖ verliert sechs Prozentpunkte

Verloren haben in Waidhofen auch die Sozialdemokraten. Sie büßten 6 Prozentpunkte ein und kamen auf 16,4 Prozent (2017: 22,4 Prozent). Das ist, wenn auch mit enormem Abstand, immer noch Platz zwei hinter der ÖVP.

Zulegen konnten in Waidhofen auch die NEOS. Sie steigerten sich von 5,1 auf 7,4 Prozent (plus 2,3 Prozentpunkte).

Die Liste Jetzt von Peter Pilz sackte von 4 auf 2,1 Prozent ab. Die KPÖ kam auf 0,5 Prozent, der WANDEL auf 0,4 Prozent.

1.300 Wahlkarten sind in das Ergebnis noch nicht eingerechnet.

„Ich bin sehr froh über dieses Ergebnis“, sagt Bürgermeister Werner Krammer (ÖVP). Dadurch stehen für die kommenden Koalitionsverhandlungen spannende Alternativen im Raum. Österreich und die ÖVP haben jetzt die Chance, eine zukunftsorientierte Regierung zu bilden.“

Insgesamt waren in der Statutarstadt am Wahlsonntag 8.910 Personen wahlberechtigt. 6.067 machten von ihrem Wahlrecht Gebrauch. Das ist eine Wahlbeteiligung von 68,1 Prozent.