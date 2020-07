Waidhofen hat den Luxus eines 430 Hektar umfassenden Stadtwaldes. Gleichzeitig auch die Last, diesen zu pflegen, zu bearbeiten und zu bewirtschaften. Gemeinsam mit Eduard Hochbichler vom Institut für Waldbau an der Wiener Universität für Bodenkultur (BOKU), einem der renommiertesten Waldbauprofessoren Europas, arbeitet die Stadt derzeit an einem Waldentwicklungskonzept für den Stadtwald, das heißt für den Wald am Buchenberg sowie am Schnabelberg.

Bei der ersten öffentlich ausgeschriebenen Sitzung des neu geschaffenen Waldbeirats im Gasthaus am Grasberg wurde kürzlich über die Nutzung der Wälder auf dem Buchenberg und Schnabelberg nachgedacht.

„Der Stadtwald ist von wirtschaftlicher Bedeutung und erfüllt darüber hinaus aber auch wichtige Funktionen wie Schutzfunktion, Wohlfahrtsfunktion und Erholungsfunktion für die Allgemeinheit“, führte Hochbichler aus.

Die meist diskutierte Idee des Abends war die Schaffung von Naturwaldzellen, sogenannten Öko-Zellen, in denen man den Wald völlig sich selbst überlässt. „Das heißt, dass in diesen Waldgebieten weder auf Windbrüche noch auf Borkenkäferkalamitäten reagiert würde“, sagt Hochbichler. Sie könnten zehn bis 20 Prozent der Fläche des Stadtwaldes umfassen. „Das heißt aber auch, dass niemand diese Waldflächen betreten darf, um das Ökosystem nicht zu beeinflussen“, sagt Hochbichler.

Den gesamten Wald gelte es jedenfalls klimafit zu machen, indem man die Biodiversität und einen standortgerechten Gehölzemix fördere. Stadtförster Georg Brenn betont, wie notwendig eine Erschließungsplanung sowie eine strategische Planung der Bewirtschaftung für einen klimafitten Wald sind.

Neben naturbelassenen Naturwaldzellen müsse die Erholungsfunktion des Waldes als Platz für Kinder und Jugendliche, für Wanderer und für den Sport definiert werden.