Kulturfremde Orte in eine Opernbühne zu verwandeln, hat sich die „Oper rund um“ von Intendantin Anna Katharina Bernreitner zur Aufgabe gemacht. Seit mittlerweile neun Jahren transferiert die gebürtige Waidhofnerin dabei Jahr für Jahr Opernklassiker von Mozart bis Rossini ins Heute, um sie mit ihren Mitstreitern immer an einem anderen Schauplatz frech und zeitgemäß in Szene zu setzen.

Im heurigen Sommer steht mit „Die Hochzeit des Figaro“ zum bereits dritten Mal eine Mozart-Oper in Waidhofen am Programm. Schauplatz ist heuer das Gymnasium, das die Intendantin einst selbst besucht hat. Im Musiksaal des BRG gab Bernreitner am vergangenen Freitag mit ihren Mitstreitern Barbara Angermaier und Ivan Zinoviev im Rahmen eines Pressegesprächs einen kleinen Vorgeschmack auf das anstehende Opernprojekt, das unter dem Hashtag „reifeprüfung“ ins Jetzt geholt wird. „Bei ‚Die Hochzeit des Figaro‘ sind viele verschiedene Charaktere unter einem Dach vereint. Das passt gut in die Schule, wo sich ja auch viele verschiedene Menschen unter einem Dach finden“, führt Bernreitner aus. „Außerdem ist die Schulzeit eine sehr prägende Zeit. Ich möchte, dass sich die Zuschauer hier wieder an diese Zeit erinnern – an Blackouts bei Prüfungen, Peinlichkeiten vor der Klasse oder vielleicht auch an die Lehrerin, in die man verliebt war.“

Im Ensemble finden sich heuer Stammmitglieder der „Oper rund um“ ebenso wie Neuzugänge. Barbara Angermaier und Ivan Zinoviev waren schon zwei Mal in Waidhoifen mit dabei. Peter Kubik, Irena Krsteska und Christina Sidak sind neu mit dabei. Auch Laien sollen an der Inszenierung wieder mitwirken. „Ich hoffe, dass es noch gelingt, den Schulchor des BRG für die zwei Chorpassagen im Stück zu motivieren“, sagt Bernreitner.

Über die Bühne gehen wird „Die Hochzeit des Figaro“ im Turnsaal des BRG. Rund 160 Besucher sollen hier Platz finden.

Oper rund um

„Die Hochzeit des Figaro“ von W. A. Mozart, BRG Waidhofen

Premiere: Donnerstag, 18. Juli,

19 Uhr, weitere Vorstellungen: Sa. 20./So. 21./Do. 25./Sa. 27./ So. 28. Juli

Tickets: www.oeticket.com, Tourismusbüro Waidhofen