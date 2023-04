Osterwerkstatt der WVP

Knapp vor Ostern machte sich die Volkspartei Waidhofen/Ybbs Gedanken, was man zu diesem Anlass alles basteln könnte. Das Team rund um Stadträtin Gudrun Schindler-Rainbauer und Silvia Hraby hatte tolle Bastelideen für Ostern gesammelt, die sich auch mit kleinen Kindern gut umsetzen ließen. In der Osterwerkstatt am Hohen Markt wurde eifrig gebastelt – von Grußkarten bis zu süßen Osterhasen aus Holz. Bürgermeister Werner Krammer sowie die Stadträte Franz Sommer und Peter Engelbrechtsmüller überreichten den Passanten bunte Eier.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.