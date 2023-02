"painted fence"-Jubiläum: Toskana Feeling im Schlosskeller

Am Samstag, 11. Februar, lädt die Gruppe painted fence zu einem Konzert im Schlosskeller von Schloss Rothschild und feiert dabei ihr zehnjähriges Bühnenjubiläum.

Die Geschichte von painted fence beginnt, als der gebürtige Waidhofner Hermann Löschenkohl und der gebürtige Böhlerwerker Richard Langwieser sich nach dem Ende ihres akustischen Gitarren-Trios De Drei auf die Suche nach gleichgesinnten Musikerinnen und Musikern machten. Fündig wurden sie schließlich in dem Waidhofner Schlagzeuger Christian Stockinger. Vervollständigt wurde die Besetzung der neuen Gruppe durch Löschenkohls Sohn Florian Bachmair an Klavier und Gesang.

„Zum ersten Mal gemeinsam gespielt haben wir 2012 im Rahmen eines Kunstprojekts in Waidhofen“, erinnert sich Löschenkohl, der in dem neuen Projekt die Rolle des Bassisten übernahm. Im Rahmen des Viertelfestivals wurde damals eine Leinwand über Teile des Oberen Stadtplatzes in Waidhofen gespannt, auf der sich Künstlerinnen und Künstler der Region verwirklichen konnten. „Als Abschluss des Projekts gab es ein Fest und dort fand unser Auftritt statt“, erzählt Löschenkohl. In Anklang an dieses Kunstprojekt nannte sich die neu gegründete Band dann auch painted fence.

Musikalisch hat sich die Band Eigeninterpretationen internationaler Pop-Standards der letzten 30 Jahre verschrieben. Unter anderem verleihen die Musiker Kompositionen von Sting, Eric Clapton, Bruce Springsteen und Elton John ihre individuelle Note. „Wir spielen unplugged, akustisch aber doch etwas verstärkt“, beschreibt Löschenkohl die Ausrichtung der Arrangements. Auf der Bühne sind painted fence allerdings nicht allzu häufig anzutreffen, was durchaus eine bewusste Entscheidung ist, wie der Bassist verrät: „Wir machen uns sehr rar und spielen maximal drei- bis viermal im Jahr live. Öfter wollen wir auch gar nicht. Letztes Jahr hatten wir zwei Konzerte, eines davon im Vorprogramm von Rainhard Fendrich.“

Toskana-Probewoche mit Konzert auf Weingut

Vergangenen Sommer fanden sich die Musiker und ihre Familien zu einem denkwürdigen Aufenthalt in der Toskana ein. „Wir haben ein Haus in der Toskana gemietet und so Urlaub und Probe miteinander verbunden“, berichtet Löschenkohl. Zum Abschluss der Probewoche gaben painted fence ein Konzert auf dem Weingut Santa Vittoria in der Nähe von Arezzo. „Ich kenne die Besitzer seit 20 Jahren. Wir konnten dort ein Konzert für die Einwohner und geladene Gäste geben“, erzählt Löschenkohl.

Das in dieser Woche ausgearbeitete Programm möchte die Gruppe am 11. Februar nun auch dem Waidhofner Publikum präsentieren und dabei auf zehn Jahre Bandbestehen anstoßen.

