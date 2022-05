Parkbad-Eintritt erregte Gemüter

Werbung

Am Samstag öffnete das Waidhofner Parkbad wieder seine Pforten. Diskussionen gab es bei der Gemeinderatssitzung am Montag anlässlich der Indexanpassung der Eintrittspreise. So kosten nun ein Tageseintritt 5,70 statt 5,20 Euro, eine Saisonkarte für Erwachsene 88 statt 80 Euro oder eine Saisonkarte für Schüler bis 15 Jahre 38 statt 35 Euro. Wie die NÖN berichtete, konnte man die Saisonkarten bis 2. Mai noch zum alten Tarif im Rathaus kaufen.

In Zeiten, wo sowieso alles teurer werde, sei diese Erhöhung das falsche Zeichen, meinte MFG-Stadträtin Sonja Schwentner. So solle es gerade für Kinder und Jugendliche, die durch die Corona-Pandemie am meisten gelitten hätten, nun eine Entlastung geben. Auch Grünen-Mandatar Matthias Plankenbichler stieß die Teuerung sauer auf. Im Vergleich zu den umliegenden Bädern oder einem gleichwertigen Freibad, wie jenem in Fürstenfeld, sei das Parkbad viel teurer. Dabei sei das Freibad doch eine Sozialeinrichtung, meinte Plankenbichler.

Dem widersprach WVP-Bürgermeister Werner Krammer. Das Freibad sei keine Sozial-, sondern eine Freizeiteinrichtung. Dem sozialen Aspekt trage man im Parkbad aber mit einer Staffelung der Eintrittspreise Rechnung. Außerdem könne man Waidhofen nicht mit den umliegenden Bädern vergleichen, weil man doch ausgedehntere Öffnungszeiten habe und somit auf viel mehr Badestunden und damit auch höhere Kosten im Jahr komme.

Saisonstart und Preis top

Das Parkbad habe in der Saison rund 140 Tage offen, da könne man die Saisonkarte gut ausnutzen, meinte auch WVP-Vizebürgermeister Mario Wührer. „Natürlich ist eine Erhöhung immer eine Belastung, aber wir haben auch Kosten“, sagte er. „Die Anpassung ist moderat. Schließlich haben wir jetzt die Preise vier Jahre lang nicht angepasst.“ WVP-Stadtrat Franz Sommer verwies auf einen jährlichen Abgang von 170.000 Euro beim Parkbad. „Die Indexanpassung wird uns immer einholen“, sagte er. „Wir müssen das machen.“

Ungewohnte Zustimmung kam da von FUFU-Stadtrat Martin Dowalil. „Auch ich habe mit der Erhöhung keine Freude, aber irgendeinmal muss man erhöhen“, sagte er und verwies auf die Ybbs als günstige Alternative.

Letztlich stimmten Grünen-Mandatar Plankenbichler sowie die MFG-Mandatare Sonja Schwentner, Ingrid Buchinger und Walter Kronsteiner gegen die Tariferhöhung.

