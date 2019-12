Der 56-jährige Waidhofner Pater Siegfried Maria Kettner wird mit 15. August 2020 die Leitung der Ordensgemeinschaft der Salesianer Don Boscos übernehmen. Er folgt dem St. Valentiner Pater Petrus Obermüller (58) als Provinzial nach. Da im Salesianer-Orden Don Boscos die Amtszeit mit sechs Jahren begrenzt ist, legt Pater Obermüller 2020 seine Tätigkeit nieder. Er streut seinem Nachfolger Rosen: „Pater Kettner ist ein erfahrener Jugendseelsorger. Er wird sicher gute Antworten auf die aktuellen Fragen der Salesianer finden.“

Pater Siegfried Kettner wurde 1963 in Waidhofen geboren. Mit 18 Jahren entschloss er sich, seinen Weg als Priester zu beginnen. „Ich habe die Salesianer in Horn kennengelernt, als ich mich im Canisiusheim auf die Matura vorbereitet habe. Und mir war bald klar, dass ich Ordenspriester werden möchte, weil ich ein Leben in Gemeinschaft bevorzuge“, erinnert sich der Pater. „Ich habe die Salesianer durchwegs als authentische Persönlichkeiten erlebt. Der Geist einer Gemeinschaft zählt schlussendlich und darum bin ich Salesianer geworden.“

„Das Feld, das Don Bosco aufgetan hat, ist zeitlos. Der Zugang, jungen Menschen Chancen zu eröffnen, ist bis heute gleich.“

Pater Siegfried Maria Kettner

So trat Siegfried Kettner schließlich 1986 in den Orden ein und studierte in den folgenden Jahren Sozialpädagogik und Theologie in Benediktbeuern in Bayern. Danach arbeitete der heute 56-Jährige unter anderem im Linzer Lehrlingsheim, in der Don-Bosco-Pfarre Stadlau sowie im Don-Bosco-Haus in Wien. Letzterem stand er später auch als Leiter vor. Auch für die Öffentlichkeitsarbeit des Ordens und für die Confronto-Gruppe der Salesianischen Jugendbewegung zeichnete Pater Kettner verantwortlich. Seit mehreren Jahren ist der gebürtige Waidhofner Pfarrer in Stadlau und Mitglied im Provinzialrat sowie Stellvertreter des Provinzials.

Fokus liegt auf sozialer Jugendarbeit

Mit 15. August 2020 wird Pater Kettner nun die Leitung der Salesianer Don Boscos übernehmen. Die Salesianer sind die zweitgrößte Ordensgemeinschaft der Katholischen Kirche und in 132 Ländern der Welt vertreten. In Österreich betreuen sie Kindergärten und Schulen, leiten Pfarren und Jugendzentren und führen Studenten- und Schülerwohnheime. Besonderen Fokus legen die Salesianer Don Boscos, ganz nach ihrem Namensgeber Don Bosco, auf die soziale Jugendarbeit. „Das Feld, das Don Bosco aufgetan hat, ist zeitlos. Die Bedürfnisse ändern sich, aber der Zugang ist gleich geblieben: Ziel ist es, jungen Menschen Chancen zu eröffnen“, sagt Pater Kettner. Er fühlt sich mit dem Namensgeber des Ordens eng verbunden. „Don Bosco war eine schillernde Persönlichkeit und mir imponiert sein interessantes Leben. In Don Boscos Sterbezimmer in Turin kommen mir immer die Tränen, wenn ich den Bericht von seiner Todesstunde lese.“

Und Pater Kettner ist sich auch sicher, dass das Werk Don Boscos auch für die kommenden Jahre von großer Bedeutung sein wird. „Die Überalterung wird zunehmen, aber wir können weiterarbeiten, wenn wir darauf achten, den Kontakt zur Jugend nicht zu verlieren“, sagt der künftige Provinzial. „Außerdem sollten wir bewusster mit Laien zusammenarbeiten, Kooperationen suchen und in unsere Berufspastoral viel Kraft investieren.“

Kraft schöpft Pater Siegfried Kettner unter anderem aus seinem Glauben. „Manchmal denke ich mir, Gott macht es mir leichter, weil ich es schwerer nicht schaffen würde“, sagt der Waidhofner. „Ich bin ein durchaus kritischer Mensch, aber an Gott habe ich nie gezweifelt und ich bin an ihm nie verzweifelt.“