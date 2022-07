Pilotprojekt am beta campus

Werbung

Mit einem Pilotprojekt, das in dieser Form erstmals in Waidhofen stattfand, bot der beta campus Ende Juni einen spannenden Workshop für Schülerinnen und Schüler an. Unterstützt durch die Wirtschaftskammer Niederösterreich und durchgeführt von der New Design University in Kooperation mit der TU Wien, erhielten 13 Schülerinnen und Schüler aus der HAK und HTL Waidhofen einen praxisnahen Einblick in die Themen Klima und Energie.

Am Programm standen unter anderem Impulsvorträge zum Thema Energie, die Auseinandersetzung mit dem eigenen Energieverbrauch sowie praktische Versuche mit Messgeräten und Energie-Apps. Die gesamte Summerschool wurde mittels Videoaufnahmen dokumentiert und für einen abschließenden Kurzfilm aufbereitet. Im Rahmen eines kleinen Workshops konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer so auch ihre Kompetenzen zum Medium Film erweitern.

„Ein großartiges Projekt für die Schülerinnen und Schüler der Region, das ich nur empfehlen kann. Wer Interesse da ran hat, in die Bereiche der Innovation und Technik tiefer einzutauchen, ist hier genau richtig. Ich freue mich bereits auf eine Fortsetzung im nächsten Jahr“, war auch Bürgermeister Werner Krammer vom neuen Angebot überzeugt.

