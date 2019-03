Der Karfreitag lässt Grünen-Mandatar Matthias Plankenbichler nicht los. Bereits in der Jänner-Sitzung des Waidhofner Gemeinderats hatte er in einem Dringlichkeitsantrag gefordert, dass der Gemeinderat beschließen möge, den Karfreitag als Feiertag anzuerkennen und dass an diesem Tag eine Arbeitsruhe für alle Waidhofner Arbeitnehmer gelten solle.

Ausgangspunkt war eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs vom Jänner, nach welcher der Karfreitag als Feiertag allen österreichischen Arbeitnehmern zustehe. Mit den Stimmen von WVP, FPÖ, UWG und Teilen der SPÖ wurde der Antrag der Grünen jedoch abgeschmettert. Die restlichen SPÖ-Mandatare und die Liste FUFU enthielten sich ihrer Stimmen.

Bislang sei dieser Wunsch an ihn nicht herangetragen worden, sagt WVP-Stadtchef Werner Krammer. | NÖN

Nachdem nun feststeht, dass der Karfreitag generell aus dem österreichischen Feiertagskalender gestrichen werden soll, nimmt Plankenbichler nun einen neuen Anlauf. Er kündigt an, in der nächsten Gemeinderatssitzung einen weiteren Dringlichkeitsantrag zum Kar-freitag einzubringen. „Die Österreicher hätten sich diesen Feiertag verdient“, sagt der Grünen-Mandatar. Nachdem die Regierung nun den Feiertag für alle gestrichen hat, sollen wenigstens unsere Magistratsmitarbeiter an diesem Tag freibekommen.“

Für Bürgermeister Werner Krammer (WVP) ist das derzeit kein Thema. „Wir haben ein sehr gutes Verhältnis zu unserer Personalvertretung“, sagt der Stadtchef. „Bislang wurde aber ein derartiger Wunsch nicht an uns herangetragen.“