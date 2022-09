Podiumsdiskussion im beta campus: Mitarbeiter ist König

Eine Diskussionsveranstaltung des Club NÖ und der Stadt Waidhofen beleuchtete am Mittwoch der Vorwoche im beta campus das Thema „Neue Arbeitswelten“ aus unterschiedlichen Perspektiven. Dabei kam man zu dem Fazit, dass der Spruch „der Kunde ist König“ als Basis des Wirtschaftens heute nicht mehr reiche. In gleicher Weise gehe es heute darum, die Bedürfnisse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Fokus zu haben.

Keynote-Speaker Michael Vogler sieht die Gesellschaft gefangen zwischen sich auflösenden Wertehaltungen und dem Verlust an Perspektive und Hoffnung. „Um positive Zukunftsvorstellungen entwickeln zu können, müssen wir den Betrachtungswinkel ändern: Wie wir zusammenarbeiten wird signifikant wichtiger sein als das, was wir arbeiten“, meinte Vogler mit einem Plädoyer für eine neue, auf die Bedürfnisse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgerichtete Unternehmenskultur. Für Fritz Kaltenegger, Geschäftsführer der café+co International Holding GmbH, kommt einer zeitgemäßen Mitarbeiterversorgung im Arbeitsalltag, die den Wohlfühlfaktor hebt und das soziale Miteinander fördert, große Bedeutung zu. Weiters am Podium vertreten waren Unternehmer Thomas Welser, die Initiatorin der Waidhofner Freiraum.Klasse, Elisabeth Lietz, AK-Bezirksstellenleiter Robert Schuster, Martin Plank von der WK Amstetten sowie Bürgermeister Werner Krammer.

So vielfältig sich Podium und Gäste zusammensetzten, so einig war man sich darin, dass branchenübergreifende Netzwerke, ein sozialpartnerschaftliches Miteinander und eine enge Kooperation zwischen Unternehmen, Bildungseinrichtungen und Gemeinden das Gebot der Stunde seien.

