Polizeieinsatz bei Sitzung der Bauernkammer

Eine außerordentliche Vollversammlung der Waidhofner Bezirksbauernkammer ging im Dezember im Raiffeisensaal in Waidhofen über die Bühne. Der Unabhängige Bauernverband (UBV) hatte die Sitzung beantragt, weil es mehrere UBV-Anträge bei der Ordentlichen Vollversammlung im November aufgrund eines Formalfehlers nicht auf die Tagesordnung geschafft hatten.

In der außerordentlichen Sitzung standen nun diese Anträge auf der Agenda (siehe Infobox). Die Abstimmung erfolgte auf Wunsch des UBV geheim. Nichtsdestotrotz wurden die Forderungen mit großer Mehrheit abgelehnt. Lediglich bei einem Tagesordnungspunkt dürfte ein Bauernbund-Mandatar mit den UBV-Kammerräten mitgezogen haben.

Bauernkammer-Obmann Mario Wührer lehnt die UBV-Forderungen ab. Foto: Kössl

Bauernkammer-Obmann Mario Wührer (Bauernbund) verweist hinsichtlich der UBV-Forderungen auf die gemeinsame Resolution, mit der Bauernbund und UBV kürzlich einen Kostenausgleich von Bund und Land für die Bauernschaft eingefordert haben, um die Teuerung abzufedern. UBV-Forderungen, wie den Rücktritt von Landwirtschaftsvertretern oder die Beendigung der Russland-Sanktionen, könne er aber auf keinen Fall unterstützen.

Hubert Buchinger (UBV) ist froh, dass die Anträge behandelt wurden. Foto: Kössl

„Sicher trifft auch bei uns viele die Teuerung hart, aber dennoch geht es uns im Grunde gut“, sagt Wührer. „Wir leben nicht im Krieg, einem Krieg, den Putin begonnen hat. Die Aufhebung der Russland-Sanktionen ist somit nicht diskutierbar.“ UBV-Kammerrat Hubert Buchinger ist dennoch froh, dass die Anträge seiner Fraktion besprochen wurden. „Obmann Wührer ist unserer Forderung nachgekommen, hat eine außerordentliche Vollversammlung anberaumt und diese fair und regulär geführt“, hält er fest.

Wolfsthematik erst in nächster Sitzung

Diskutieren wollte der UBV bei der Sitzung auch die Wolfsthematik im Kammerbezirk (siehe dazu auch Seite 14). Das Thema wurde jedoch auf die nächste Vollversammlung im Februar verschoben.

Im Zuge der Sitzung kam es auch zu einem Polizeieinsatz. Der Steyrer HTL-Lehrer Hannes Ehrenbrandtner, der in seiner Heimatstadt in den letzten Jahren mehrfach Demos – unter anderem gegen die Corona-Maßnahmen – veranstaltet hat, stattete den Kammerräten nämlich im Zuge einer seiner Demos einen Besuch ab. Das Themenspektrum der Kundgebung, bei der der Veranstalter der einzige Teilnehmer blieb, reichte von der Einhaltung der Menschenrechte über den Schutz der Waidhofner Bevölkerung vor dem Wolf bis zu einem Denkmal für Dietrich Mateschitz in Aussee.

Ehrenbrandtner betrat die Sitzung der Bezirksbauernkammer etwa zehn Minuten nach Beginn und begann mit seinem Handy herumzuhantieren. Bauernkammer-Obmann Wührer machte ihn daraufhin darauf aufmerksam, dass sowohl Ton- als auch Bildaufzeichnungen bei der Vollversammlung nicht gestattet seien. Es entwickelte sich eine kurze Diskussion, woraufhin der Bauernkammer-Obmann die Sitzung unterbrach und die Polizei verständigte. Diese war innerhalb weniger Minuten vor Ort und geleitete den Demonstranten friedlich aus dem Sitzungssaal. Anschließend wurde die Vollversammlung fortgesetzt.

