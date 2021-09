Fünf Schülerinnen der BusinessHAK Waidhofen – Marlene Steiner, Sabine Aigner, Amelie Lenz, Katharina Sonnleitner und Lea Kogler – erhielten für ihre Diplomarbeit „Fast Fashion: Erfolgsmodell oder Modewahnsinn?“ den Young Scientist Energy Award (YSEA) 2021 des Instituts für Energie-, Facility- & Immobilienmanagement der Fachhochschule Kufstein Tirol.

Der Young Scientist Energy Award zeichnet junge Menschen und Schulen aus, welche in Vorwissenschaftlichen Arbeiten, Facharbeiten, Diplom- oder Seminararbeiten nachhaltige Themen aufgreifen. An insgesamt 1.200 Schulen in Österreich, der Schweiz und Deutschland wurde die Einladung versendet. Kriterien der Bewertung waren die Forschungsfrage, Zitierweise, Methodik, Themenwahl und die fachliche Aufbereitung der eingesendeten Arbeiten.

Die fünf HAK-Diplomandinnen, die bei der Arbeit von HAK-Pädagogin Birgit Bognermayr betreut wurden, konnten schließlich die Jury überzeugen und holten sich den Sieg. Mit der Auszeichnung verbunden war eine Urkunde sowie ein Geldpreis in Höhe von 250 €.

„Besonders beeindruckt hat uns die Leistung von den Schülerinnen, welche durch Literaturstudien, durch repräsentative Umfragen und durch die Erstellung eines Marketingkonzepts darstellen, welche Problematik Fast Fashion mit sich bringt. In der Diplomarbeit werden Alternativen zur Fast Fashion und eine Möglichkeit zur Vermarktung von Fair Fashion erarbeitet“, erklären Thomas Hofer und Simon Tschernitz, Wissenschaftliche Mitarbeiter am Institut.

HAK als Partnerschule ausgezeichnet

Die Handelsakademie erhielt im Rahmen der Verleihung die Auszeichnung als Partnerschule des Young Scientist Energy Award für die Möglichkeit und die Förderung von nachhaltiger Forschung und der Bearbeitung nachhaltiger Themen im Rahmen der Schulausbildung.