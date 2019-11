Erwin Pröll hat seine Spuren in ganz Niederösterreich hinterlassen, auch Waidhofen profitierte von seiner Politik. Im Kristallsaal des Rothschildschlosses trafen Journalist Herbert Lackner und der ehemalige Landeshauptmann anlässlich der Erscheinung des Buches „Zwei Lebenswege – Eine Debatte“ am Montag aufeinander.

In dem Buch folgt Lackner den Lebenswegen von Peter Turrini und Erwin Pröll in unterschiedlichen Lebenssituationen auf. Indem die beiden ehemalige politische Kontrahenten sind, zeigt Lackner Gegensätzliches auf und schafft Spannung.

Zu Beginn drehte sich das Gespräch am Montag um die Kindheit Prölls und das Heranwachsen in der dörflichen Struktur. „Ich war immer in die Gemeinschaft eingebunden“, erzählte der Altlandeshauptmann. „Während meines Studiums habe ich die Unterschiede zwischen Stadt und Land für mich als ungerecht erkannt.“ Gestört habe ihn, dass die dörflichen Strukturen wenig attraktiv gewesen seien, Infrastruktur gefehlt habe und die Abwanderung enorm gewesen sei.

Ein großes Anliegen sei ihm immer die Kultur gewesen, so Pröll weiter. „Da habe ich mir nicht immer Freunde gemacht, vor allem als ich das Hermann- Nitsch-Museum errichten ließ“, lachte Pröll.

Dass man ihn als Machtmenschen bezeichnet, dafür habe er Verständnis. „Ich hatte meine Visionen für das Land, und wenn einmal ein Entschluss feststand, gab es daran nichts zu rütteln, sondern es ging ums Umsetzen.“ Der Fall des Eisernen Vorhangs sei für ihn ein Glücksfall gewesen.

Er habe das enorme Potenzial, das damit verbunden gewesen sei, gesehen, sagte er und nannte einen Charakterzug, der vielfach an ihm kritisiert wurde – seine ständige Ungeduld. „In der ersten Zeit seines politischen Wirkens war ich etwas schroff“, hielt Pröll fest. „Im Alter bin ich dann sanfter geworden.“ Pröll betonte, dass er dankbar für sein politisches Leben sei. Trotzdem: „Ich habe viel ausgeteilt, aber auch einstecken müssen.“

Das Leben ist nun ein anderes für ihn geworden: „Nach 38 Jahren unter dem Diktat des Terminkalenders, genieße ich meine Freiheit sehr.“