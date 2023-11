Projekttage in der WMMS: Eintauchen in die Welt der Wirtschaft

Kurz vor den Herbstferien, von 23. bis 25. Oktober, erlebten die Schülerinnen und Schüler der WMMS Waidhofen/Ybbs eine ganz besondere Abwechslung zum Schulalltag. Während die Musikerinnen und Musiker der Schule in Ulmerfeld an einem großen Musikprojekt arbeiteten, stand für die Schülerinnen und Schüler des Wirtschaftsschwerpunkts ein dreitägiges Wirtschaftsprojekt auf dem Programm. Hierfür wurde der reguläre Stundenplan für die 174 Jugendlichen aufgelöst, um ihnen die Welt der Wirtschaft näherzubringen. So bekamen sie eigens konzipierte Arbeitsmappen auf ihre iPads, um im Unterricht Themen wie Einnahmen und Ausgaben, Steuern und Bedürfnisse auszuarbeiten.

Die selbst gebaute Da-Vinci-Brücke hielt sogar Schülerinnen und Schüler aus. Foto: WMMS Waidhofen/Ybbs

Das Organisationsteam rund um Schulleiter Herwig Rohringer und Jonathan Ritt konnte zudem starke, regionale Partner gewinnen, die die Projekttage tatkräftig unterstützten, unter anderem den beta campus Waidhofen. Project&Community-Managerin Verena Brandstetter lud alle Schülerinnen und Schüler zu zwei Workshops ein. Dabei standen ein kniffliges Escape Game sowie der Bau einer sich selbst stabilisierenden Da-Vinci-Brücke auf dem Programm.

Bei den Workshops am beta campus wurden der Zusammenhalt und die Problemlösungskompetenz gefördert. Foto: WMMS Waidhofen/Ybbs

Angelina Gassner, Larissa Dröscher, Anna Buchinger, Verena Aigner, Clara Grill und Leonie Harreither haben alle Schlösser des Escape Games erfolgreich geöffnet. Foto: WMMS Waidhofen/Ybbs

Die Sparkasse und der Erste Financial Life Park veranstalteten gemeinsam einen Finanzbildungsworkshop an der Schule. Hier lernten die Schülerinnen und Schüler in Kleingruppen Interessantes über Taschengeld, den Kreislauf des Geldes und die verschiedenen Zahlungsmöglichkeiten. Filialleiterin Karin Schönegger von der Sparkasse Waidhofen machte zudem spannende Führungen durch die Bankfiliale am Unteren Stadtplatz möglich. Hierbei erhielten die Jugendlichen einen Einblick in die Welt des Geldes und des Bankwesens und durften so manche Ecke der Bank erkunden, die normalerweise nicht zugänglich ist.

Die 2C war begeistert von den exklusiven Einblicken in die Bankfiliale. Foto: WMMS Waidhofen/Ybbs

Auf spielerische Art und Weise lernte die 1A mehr über den Kreislauf des Geldes. Foto: WMMS Waidhofen/Ybbs

Auch in der Schulküche der WMMS herrschte Vollbetrieb. Während die 2. Klassen eine gesunde Jause für den Verkauf in der großen Pause zubereiteten, widmeten sich die Viertklässler unter der Leitung von Karina Böck und Sebastian Ressl intensiv ihrer Übungsfirma „Feel Free – Tasty Bites“. So stellten sie Drucksorten, Dekorationen und Collagen für den „Feel-Free-Laden“ her und produzierten kulinarische Köstlichkeiten wie Brotchips, verschiedene Sorten Kekse, Kürbischutney, Apfel-Zimt-Marmelade, Dörrobst, Pesto und vieles mehr.

Die 2B bereitete Köstlichkeiten für den Jausenverkauf vor. Foto: WMMS Waidhofen/Ybbs

Auch Kekse wurden von den Schülerinnen der Übungsfirma gebacken. Foto: WMMS Waidhofen/Ybbs

Am Mittwoch hatten die 3. Klassen die Gelegenheit, die Unternehmen Lietz und duomet zu erkunden. Martin Rab organisierte hierfür Firmenbesichtigungen, welche den Schülerinnen und Schülern noch lange in Erinnerung bleiben werden.

Den krönenden Abschluss der Wirtschafts-Projekttage bildete die feierliche Übergabe von Urkunden an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer. In einem spannenden Quiz bei der Abschlussveranstaltung konnten sie nochmals beweisen, was sie an diesen drei Tagen gelernt hatten, bevor das Jausenbuffet eröffnet wurde und die Schülerinnen und Schüler in die wohlverdienten Herbstferien starteten.

Schulleiter Herwig Rohringer zeigte sich begeistert von der erstmaligen Durchführung der Wirtschafts-Projekttage und bedankte sich herzlich bei allen Partnern und Lehrkräften für die hervorragende Umsetzung. Ein besonderer Dank ging an die Stiftung für Wirtschaftsbildung, welche die Projekttage der WMMS finanziell unterstützte.