Psychotherapeutin Spindelberger: „Innehalten statt durchhalten“

NÖN: Wie wirken sich die Corona-Pandemie und der Lockdown auf die Menschen aus ?

Doris Spindelberger: Das ist sehr unterschiedlich. Jeder Mensch geht individuell anders mit Veränderungen um. Es gibt Menschen, die Erleichterungen wahrnehmen, etwa durch Onlinemeetings. Manche bekommen auch gar nicht so viel davon mit. Aber es gibt natürlich auch Schicksalsschläge, wenn jemand zum Beispiel einen geliebten Menschen pflegt oder sogar verloren hat.

Mit welchen Anliegen sind Sie in der Krise konfrontiert?

Spindelberger: Auch die sind sehr vielfältig. Eltern beschäftigen hauptsächlich Themen, von denen ihre Kinder betroffen sind. Paare können Beziehungskonflikte belasten. Leistungsorientierte Menschen sind von Überlastung, Versagensängsten, Leistungsdruck, Existenzängsten oder stressbedingten körperlichen Beschwerden betroffen. Das war zwar auch schon vor der Pandemie so, Corona hat die Situation jedoch oft verschärft. Hinzu kam, dass in der Pandemie und im Lockdown viele ausgleichende Aktivitäten wegfallen.

Ist die Zahl der Anfragen während der Pandemie gestiegen?

Spindelberger: Ja, die Pandemie wirkt wie ein Brennglas auf die teils schon bestehenden Probleme und beschleunigt diese.

Wie wirken sich geschlossene Sportstätten und der Verzicht auf Partys auf die Jugend aus?

Spindelberger: Jugendliche sind von der derzeitigen Situation besonders betroffen. Die Aufgabe der Jugendlichen in ihrer Entwicklung ist der Loslösungsprozess von den Bezugspersonen und eine vermehrte Hinwendung in die Welt in Form von Gleichaltrigengruppen. Dieser Schritt ist Jugendlichen nun oft gar nicht oder nur mit schlechtem Gewissen möglich. Jeder Jugendliche reagiert darauf auf seine ganz persönliche Art und Weise und sucht sich seinen Umgang damit. Auch Kontakte zu oft wichtigen Bezugspersonen, wie den Großeltern, sind für Jugendliche enorm wichtig, aber in Anbetracht der Pandemie mit viel Sorgen verbunden.

Womit sind Eltern und Lehrer konfrontiert?

Spindelberger: Eltern und Lehrer haben enorm viel Druck und Verantwortung zu managen. Dies wird oft übersehen. Neben diesen massiven Mehrfachbelastungen auf der einen Seite bleibt auf der anderen Seite weniger Zeit für Erholung oder ausgleichende Aktivitäten. Das bringt auch gesunde Menschen an die Belastbarkeitsgrenze und kann zu depressiven Symptomen führen.

Sind Frauen und Männer unterschiedlich davon betroffen?

Spindelberger: Frauen sind meist die Initiatorinnen für Kinder und Jugendliche, auch wenn es um die Entscheidung für eine Psychotherapie geht. Doch nicht immer. Männer leiden vielleicht anders oder unter anderen Umständen. Männer plagen oft finanzielle Existenzängste. Auch ihnen liegt das Wohlbefinden ihrer Umgebung aber sehr am Herzen und bei aller Fürsorge vergessen sie, wie auch Frauen, dann oft auf sich selbst.

Wie kann der Mensch auf Veränderungen reagieren?

Spindelberger: Es ist wichtig, die Gefühle anzunehmen, die entstehen. Negative Gefühle spüren und liebevoll begleitet durch diese Gefühle hindurchgehen ist wahrscheinlich die Königsklasse im Umgang mit Veränderung. Humor ist auch ein wesentlicher Faktor, sobald über ein Problem gelacht werden kann, wirkt es schon viel kleiner und weniger bedrohlich.

Was ist, wenn einem nicht zum Lachen zumute ist?

Spindelberger: Ich gebe genau die gegenteilige Empfehlung: einmal zuzulassen, sich verletzlich zu zeigen und offen über sein Inneres zu kommunizieren. So ermöglicht man auch dem anderen selbiges zu tun. Das Zuhören ist ein so wertvolles Geschenk in einer Beziehung und ein oft vergessener Teil der Kommunikation. Hilfe annehmen ist eine Kompetenz und keine Schwäche. Vielleicht könnte die Pandemie Anlass dazu sein, den Fokus mehr nach innen zu richten. Was brauche ich, damit ich mich wohlfühle?

Wie meistert man die Corona-Krise am besten?

Spindelberger: Kurz zusammengefasst: Es ist wichtig, innezuhalten, statt durchzuhalten. Eine Frage, die man sich selbst stellen kann, lautet: Was brauche ich, damit es mir jetzt gut geht? Der liebevolle Umgang mit sich ist wichtig – schließlich stecken wir in einer Krise.