Um 76 Personen mehr als im Vormonat waren Ende November am AMS Waidhofen als arbeitslos vorgemerkt. 493 Personen waren ohne Job, gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres ist das eine Steigerung um 32,2 Prozent.

Doch nicht nur im Ybbstal, in ganz Niederösterreich stiegen die Arbeitslosenzahlen zuletzt an. Aus diesem Grund hat das Arbeitsmarktservice nun ein Qualifizierungspaket für Jobsuchende geschnürt, für die ein rascher Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt nicht möglich ist. Das Kursangebot im Bereich Umwelt und Technik wurde erheblich ausgebaut.

„Bei der Wahl der Weiterbildungsmaßnahmen räumen wir den Kompetenzen und Präferenzen unserer Kunden einen großen Stellenwert ein. Allerdings können wir nicht jeden Ausbildungswunsch finanzieren.“ AMS-Leiterin Anita Prüller

„Im Bezirk Waidhofen haben wir, um die Jobchancen von Arbeitsuchenden zu erhöhen, im Rahmen der neuen AMS-Qualifizierungsoffensive ausgewählte Angebote in unser Ausbildungsprogramm aufgenommen, die punktgenau auf die regionalen Besonderheiten abgestimmt sind“, berichtet Waidhofens AMS-Leiterin Anita Prüller.

Zwei wichtige Voraussetzungen gebe es für Jobsuchende, um diese Angebote nutzen zu können, hält die AMS-Leiterin fest. Zum einen müssen die Teilnehmer beim AMS als arbeitslos vorgemerkt sein, zum anderen können sie unter Berücksichtigung der Bedingungen am regionalen Stellenmarkt in absehbarer Zeit keine Beschäftigung finden.

„Bei der Wahl der Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen räumen wir den Kompetenzen und Präferenzen unserer Kunden einen großen Stellenwert ein“, sagt Prüller. „Allerdings können wir nicht jeden Ausbildungswunsch finanzieren.“ An dem neuen Qualifizierungsprogramm interessierte Kunden würden zusätzlich zur AMS-Beratung Unterstützung durch externe Beratungseinrichtungen erhalten, um die Qualifizierungswünsche zu konkretisieren und abzuklären, führt die AMS-Chefin weiter aus. „Wichtig ist vor allem, dass die gewünschte Ausbildung die Chancen auf eine neue Beschäftigung erhöht und in die mit den AMS-Beratern gemeinsam erarbeitete Arbeitsuchstrategie passt.“

Nähere Informationen zu den Qualifizierungsangeboten in der Region finden Interessierte in der Weiterbildungsdatenbank des AMS. „Bei Fragen oder konkreten Ausbildungswünschen empfehlen wir unseren Kunden, ihre zuständigen AMS-Berater zu kontaktieren“, sagt Prüller.

Zum Schutz der Ausbildungsteilnehmer vor einer Covid-Infektion werden die Corona-Schutzmaßnahmen laufend angepasst. Kurse, bei denen keine Anwesenheit erforderlich ist, werden im Distance Learning durchgeführt. Für Praxiselemente, die im Präsenzunterricht stattfinden, gelten höchste Hygienestandards. Sämtliche Schulungsträger verfügen über ein Hygienekonzept. Für Kursteilnehmer im Distance Learning, ohne PC, stellen die Trägerorganisationen im Bedarfsfall Leihgeräte zur Verfügung. Die Kosten dafür trägt das AMS.

Nur 0,13 Prozent mehr Langzeitarbeitslose

Die AMS-Leiterin weist darauf hin, dass der Zugang zu Schulungen im AMS-Bezirk Waidhofen im Oktober des heurigen Jahres gegenüber dem Vorjahr um 180 Prozent gestiegen ist. Das entspricht einer Absolutzahl von zehn Personen. „Daraus ist ersichtlich, dass wir hier wirklich rasch reagieren, wobei wir unseren Fokus auf eine Qualifizierung und in weiterer Folge auf eine rasche Integration in den Arbeitsmarkt legen, um Langzeitarbeitslosigkeit zu vermeiden, sagt Prüller. Mit Erfolg: So lag die Langzeitarbeitslosigkeit im AMS-Bezirk Waidhofen im Oktober bei einem Anteil von sechs Prozent. Gegenüber dem Vorjahr ist das trotz Corona lediglich eine Steigerung um 0,13 Prozent.