„Ich bin eigentlich ein Spätberufener und wurde bei den Pfadfindern sozialisiert“, scherzt Rainer Prager. „Erst mit 30 habe ich den Aufbruch ins Leben, wie es ja bei den Pfadfindern so schön heißt, mit meinem Gang zur Bergrettung gemacht.“

Doch es gibt auch durchaus eine familiäre Prägung. Denn Rainer Pragers Vater ist seit dem Jahr 1952 bei der Ortsstelle Waidhofen Mitglied. „So bin ich von Jugend an, nach dem gemeinsamen Skifahren mit meinem Vater am Schnabelberg, immer auch in der Bergrettungshütte gewesen. Dort waren immer auch einige Ortsstellenmitglieder. Nur viele in meinem Alter gab es damals noch nicht und so habe ich mich ein wenig geziert.“

1990 war es dann aber mit dem Zieren vorbei und Rainer Prager, der ein begeisterter Skitourengeher und oft mit Freunden im Gebirge unterwegs ist, trat der Bergrettung bei. Bei einem Unfall im unwegsamen Gelände rasch und effizient helfen zu können, war und ist dem heute 59-Jährigen ein großes Anliegen. „Zur Bergrettung geht man, um zu helfen, und nicht, weil man lebensmüde ist. Viele wissen gar nicht, dass wir Bergretter freiwillig und unentgeltlich tätig sind.“

Der studierte Vermessungstechniker, der nun im Land NÖ für die Geoinformation zuständig ist, hat in seiner beinahe drei Jahrzehnte dauernden Tätigkeit als aktiver Bergretter schon viele Dienste, Übungen und Einsätze absolviert. „Im Winter halten wir gemeinsam mit der Ortsstelle Amstetten den Pistendienst auf der Forsteralm ab. Bei Liftbetrieb sind an den Wochenenden, Feiertagen und den Schulferien jeweils vier Kameraden im Dienst. Im Sommer gibt es keine fix eingeteilten Dienste.“ Bei Bedarf werden die Bergretter dann über den Alpin-Notruf 140 alarmiert.

Koordination von sechs Ortsstellen

Die Ortsstelle Waidhofen zählt zurzeit 26 Aktive, einen Bergretter in Ausbildung sowie zwei administrative Bergretter und zwei Anwärter. Die Einsatzzentrale befindet sich beim Roten Kreuz in Waidhofen. „Zudem haben wir ein Depot in Ybbsitz. An beiden Orten sind Einsatzgeräte gelagert. Weiters gibt es eine Diensthütte am Schnabelberg, die für Schulungen und Übungen genutzt wird“, erzählt Prager. Nun, als Gebietsleiter der Bergrettung NÖ West, die die sechs Ortsstellen Amstetten, Göstling, Hollenstein, Lackenhof, Lunz und Waidhofen umfasst, ist Prager im Einsatzfall bei der Personensuche und Lawinenabgängen für die Koordinierung der Bergretter des gesamten Gebiets zuständig.

Kommt eigentlich einem Bergretter nicht auch einiges Kurioses unter? „Ja schon, aber wenn ich so nachdenke, hatte ich da niemals Dienst. Da gab es etwa vor drei Jahren die Meldung, dass am Grasberg ein Paragleiter abgestürzt sein soll. Letztendlich stelle sich heraus, dass es sich um einen Figurenluftballon handelte.“

Auch die Suche nach einem jungen Burschen, der nach einem Fest auf der Forsteralm als abgängig gemeldet wurde, ging glimpflich aus. „Da waren ein paar Gläschen zu viel im Spiel. Passiert ist aber Gott sei Dank nichts.“ Leute, die sich selbst überschätzen, ihre Touren so gut wie gar nicht planen oder der Natur wenig Respekt entgegenbringen, gebe es leider immer wieder. „Dafür ist die Ausrüstung heute nicht mehr das Problem. Die ist meistens top“, meint Prager.

Und was ist eigentlich das Höchste für einen Bergretter? „Am schönsten ist es, wenn sich die Leute nach einem Einsatz bei uns bedanken. Das motiviert immer wieder.“