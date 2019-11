Wenn ortsfremde Personen am Friedhof die Grabstätten ihrer Angehörigen aufsuchen wollen, kann das mitunter schon einige Zeit in Anspruch nehmen. Am Waidhofner Friedhof soll diese Suche aber schon bald der Vergangenheit angehören. Im Rahmen eines Maturaprojekts sind Schüler der HAK Waidhofen nämlich gerade damit beschäftigt, den Friedhof zu digitalisieren. Geplant ist, dass im kommenden Frühjahr ein Infopoint am Friedhof eingerichtet wird, an dem nach Eingabe des Namens sofort ersichtlich sein wird, wo sich die gesuchte Grabstelle befindet. „Für Personen von auswärts wird das eine große Erleichterung darstellen“, freut sich Liegenschaftsstadtrat Franz Sommer.

„Naturbestattungen sind die Zukunft, weil die Gräber pflegeleicht sind“Liegenschaftsstadtrat Franz Sommer

Das ist aber nicht die einzige Änderung, die sich am Stadtfriedhof abzeichnet. Langfristig soll der gesamte Friedhof umgestaltet werden. Vor allem Naturbestattungen sind ein Trend, dem die Stadtverantwortlichen begegnen wollen. So wird überlegt, für ein derartiges Angebot am Friedhofsgelände entlang der Pestalozzistraße einen kleinen Park anzulegen. „Naturbestattungen sind die Zukunft, weil die Gräber pflegeleicht sind“, meint Sommer. Auch eine Verabschiedungshalle in dem Bereich wird erwogen.

Spruchreif ist ein derartiges Projekt aber noch nicht. „Der Stadtfriedhof soll langfristig zu einem Aufenthaltsort gemacht werden, wo man sich wohlfühlt“, sagt Umweltstadtrat Fritz Hintsteiner zu den Umgestaltungsüberlegungen. Vor allem Schattenbäume seien mehr als notwendig.

Nachziehen möchte man am Friedhof aber auch in Umweltschutzbelangen. „Friedhof und Umwelt müssen gemeinsam gedacht werden“, hält Hintsteiner fest. So ist etwa geplant, die Lichterbecher am Friedhof auf plastikfreies Material umzustellen. Für Stadtrat Sommer ein wichtiger Schritt, er verweist aber darauf, dass jetzt schon der Müll genau getrennt werde und alle Kränze mittlerweile kompostierbar seien.