Der Rechnungsabschluss der Stadt Waidhofen für das Jahr 2018 stand in der Gemeinderatssitzung am Montag zur Beschlussfassung an. Dieser weist im ordentlichen Haushalt (OH) Einnahmen von 34,221 Millionen Euro und Ausgaben von 34,198 Millionen Euro auf. Daraus ergibt sich ein Überschuss von 23.000 Euro. Dieser soll dem Rechnungsabschluss 2019 zugeführt werden.

Kössl UWG-Gemeinderat Michael Elsner sieht die Stadt am richtigen Weg. Mitverantwortlich für die Budgetkonsolidierung sei die UWG.

Präsentiert wurden die Zahlen vom ehemaligen Finanzstadtrat Peter Pfannenstill (WVP), der den amtierenden Finanzchef Peter Engelbrechtsmüller, der sich entschuldigen ließ, vertrat. Man habe das budgetierte Ausgleichsdarlehen von 504.000 Euro auf 330.000 Euro reduzieren können, führte Pfannenstill aus. Mehrausgaben von 140.820 Euro gab es allerdings bei den Personalkosten.

Positiv die Entwicklung des Saldo 1: Nach 2017 liegt man auch 2018 wieder über 4 Millionen Euro. Im außerordentlichen Haushalt (AOH) stehen Einnahmen von 3,925 Millionen Euro Ausgaben von 3,852 Millionen Euro gegenüber, woraus sich ein Überschuss von 73.000 Euro ergibt. Budgetiert waren Investitionen von 4,365 Millionen Euro. Positiv ist für Pfannenstill auch die Entwicklung des Schuldenstandes. Während im Budget noch ein Schuldenabbau von 494.600 Euro vorgesehen war, wurde im Rechnungsabschluss eine Schuldenreduktion um 1,14 Millionen Euro erreicht.

Innerhalb der letzten neun Jahre habe der Schuldenstand der Stadt um insgesamt rund 5,233 Millionen Euro gesenkt werden können, legte Pfannenstill dar, was einem durchschnittlichen jährlichen Schuldenabbau von 581.482 Euro entspricht. In seinem Fazit lobte der WVP-Mandatar die „ausgezeichnete Budgetdisziplin“, welche auch mit der monatlichen Finanzüberwachung, die er in seiner Zeit als Finanzchef eingeführt hatte, zusammenhänge. „Das Budget wurde hervorragend eingehalten“, meinte auch Bürgermeister Werner Krammer. Dieser Rechnungsabschluss trage die Handschrift Pfannenstills.

Kössl Für SPÖ-Gemeinderat Armin Bahr war vor allem die Preiserhöhung bei „Essen auf Rädern“ ein Grund für die Ablehnung.

Die SPÖ ging beim Rechnungsabschluss nicht mit. Investitionen wie der Ankauf des Kropf-Hauses, die Pflasterung des Hohen Markes, aber vor allem die „enorme Erhöhung bei ‚Essen auf Rädern‘“ verunmögliche die Zustimmung, meinte SPÖ-Chef Armin Bahr. Auch die Liste FUFU verweigerte die Zustimmung, man sei inhaltlich schon beim Budget nicht mitgegangen, erörterte FUFU-Mandatarin Ursula Schrefl in Vertretung des abwesenden Martin Dowalil. Auch die Grünen stimmten dagegen.

Zustimmung kam hingegen von FPÖ und UWG. Die positive Entwicklung sei eine Folge der intensiven Budgetkonsolidierung aus den Vorjahren mit UWG-Beteiligung, meinte UWG-Mandatar Michael Elsner. Lediglich die Sinnhaftigkeit der Erhöhung der Parkgebühr stellte er in Frage.