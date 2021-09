Auf über 1.200 Quadratmetern bietet das riz up Gründerzentrum in Waidhofen aktuell 21 Unternehmen und Organisationen Platz. Neben kostenlosen Beratungen und Coachings gibt es für die eingemieteten Unternehmen auch Webinare und Seminare zu vielen betriebswirtschaftlichen Themen, von der Businessplan-Erstellung bis zum Marketing, vom Vertrieb bis zum Verkauf.

Am Mittwoch feierte das Waidhofner Gründerzentrum sein 20-jähriges Bestehen. Dazu kam Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger angereist. „Optimale Unterstützung ist mir wichtig. Daher setzen wir hier in Waidhofen auf unser Gründerzentrum, erfolgreiche Kooperationen und das professionelle Service durch riz up“, sagte Danninger. Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, der als ehemaliger Bürgermeister in seiner Zeit als Landesrat die Gründung des Waidhofner riz up in die Wege geleitet hatte, zeigte sich mit der Entwicklung zufrieden: „Eine starke Gesellschaft braucht eine starke, auch regionale Wirtschaft. Das Mostviertel ist eine starke Region und ich freue mich, dass wir hier mit riz up ein eigenes Service für die Unternehmensgründerinnen und -gründer haben“ sagte Sobotka. Für Landtagsabgeordnete Michaela Hinterholzer ist Regionalität wichtig: „Ich freue mich, mit der Gründeragentur eine starke Begleitung für regionale Gründerinnen und Gründer zu haben.“

Softsolution-Geschäftsführer Thomas Schuller, der sein Unternehmen im riz up Waidhofen gründete, ist aus dem Gründerzentrum längst hinausgewachsen und beschäftigt mittlerweile 40 Mitarbeiter in Waidhofen, St. Florian und Chicago. Er blickte im Rahmen der Veranstaltung ebenso positiv auf die Zeit im riz up zurück wie Esma Suhodolli, die das Kinderbetreuungszen trum Kubu (Kunterbunt) im riz up gegründet hat und inzwischen in ein Lokal in der Innenstadt übersiedelt ist.

Von seinem jungen Unternehmen Ikonity erzählte Max Horvatits. Er hat, gemeinsam mit zwei Kollegen aus der Fachhochschule Wieselburg, vor Kurzem Österreichs ersten „Cradle 2 Cradle“-Marktplatz für nachhaltige Mode ins Leben gerufen.

Tenor der Gründer: „Mit riz up war der Start in die Selbständigkeit leichter, schneller, sicherer und kostenschonender.“