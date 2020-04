Praktisch rund um die Uhr ist das Rote Kreuz auch zurzeit für die Bevölkerung da: „Wir halten alle Leistungsbereiche im normalen Betrieb aufrecht – egal ob Rettungsdienst, Betreuungsangebote oder Ähnliches“, sagt der Präsident des Roten Kreuzes NÖ, Josef Schmoll. Lediglich große Veranstaltungen, wie die Seniorentreffs oder Erste-Hilfe-Kurse, werden abgesagt, um die Ansteckungsgefahr so gering wie möglich zu halten.

Auch bei den Rotkreuzstellen im Bezirk arbeitet man auf Hochtouren. Neben den üblichen Rettungs- und Krankentransporten sowie dem Notarztdienst leisten 29 großteils ehrenamtliche Mitarbeiter der Bezirksstellen Amstetten, Haag, St. Valentin, St. Peter/Au und Waidhofen wertvolle Hilfe als mobile Abstrich-Abnahmemitarbeiter. Die „mobilen Tester“ des Roten Kreuzes kommen zu Personen, bei denen der Verdacht besteht, mit dem Coronavirus infiziert zu sein, nach Hause, und führen einen Abstrich der Nasen- und Rachenschleimhaut durch. Das entlastet einerseits die Spitäler, andererseits können die Patienten zu Hause bleiben, was das Ansteckungsrisiko minimiert.

„Neben den mobilen Testern stehen auch zusätzlich rund um die Uhr zwei Fahrzeuge für die Logistik in Bereitschaft – auch hier können wir auf die tatkräftige Unterstützung von unseren ehrenamtlichen Mitarbeitern zählen“, sagt der Verantwortliche für die Personalplanung im Bezirkskommando Amstetten, Sebastian Bohlheim. Daneben informiert das Rote Kreuz zum Thema Coronavirus und leistet Aufklärungsarbeit.

Einen weiteren wesentlichen Punkt, mit dem das Rote Kreuz des Bezirks für die Bevölkerung da ist, ist die Team-Österreich-Tafel – wenn auch mit verschärften Sicherheitsmaßnahmen. So werden etwa in Kematen die Waren im Vorfeld verpackt und müssen dann von den Klienten nur noch abgeholt werden. „Wir haben uns mit allen Klienten abgesprochen, um einen zeitlichen Ablauf zu ermöglichen“, sagt Christian Hackl, Fachbereichsleiter für Gesundheits- und Soziale Dienste beim Roten Kreuz. Damit soll sichergestellt werden, dass nicht allzu viele Personen gleichzeitig an den Ausgabestellen ihre Lebensmittel abholen.

Bei sieben Zivildienern Dienstzeit verlängert

„Was die Personalsituation betrifft, ist man in Waidhofen sehr gut aufgestellt“, freut sich Bezirksstellengeschäftsführer Wolfgang Frühwirt. „Die hauptberuflichen Mitarbeiter, Zivildiener sowie die Teilnehmer am freiwilligen Sozialjahr leisten eine Spitzenarbeit. Zusätzlich haben wir auch zahlreiche ehrenamtliche Mitarbeiter, die ihre Hilfe anbieten und Dienste besetzen.“

Da man aktuell so gut aufgestellt sei, habe das Rote Kreuz Waidhofen vorerst keine außerordentlichen Zivildiener angefordert. Am 1. April startete nämlich der außerordentliche Zivildienst, bei dem sich in ganz Niederösterreich 362 junge Männer gemeldet haben, ehrenamtlich mitzuhelfen, die derzeitige herausfordernde Situation zu meistern. Bei Zivildienern, deren Dienst Ende März geendet hätte, wurde die Dienstzeit automatisch bis Juni verlängert – so auch bei sieben jungen Männern an der Bezirksstelle Waidhofen, die nun weitere drei Monate als außerordentliche Zivildiener im Einsatz stehen.

Außergewöhnliche Ausbildungssituation

Insgesamt kann das Rote Kreuz Waidhofen derzeit auf die Hilfe von 28 Zivildienern zählen – sieben von ihnen stießen erst im April zum Roten Kreuz und absolvieren derzeit ihre Ausbildung zum Rettungssanitäter. Für diese war bereits der Dienstantritt am 1. April sehr außergewöhnlich: Um die Sicherheitsmaßnahmen gewährleisten zu können, wurde der Zivildienertag erstmals im NÖ Sicherheitszentrum in Tulln durchgeführt. Der Antrittstermin wurde möglichst kurz gehalten, notwendige Formalitäten werden erst an den Bezirksstellen umgesetzt. Doch nicht nur der Antrittstermin, auch die Ausbildung selbst präsentiert sich ungewöhnlich: Ihre theoretische Ausbildung absolvieren die Zivildiener derzeit zum Teil über ein Webinar und zum Teil über praktische Übungen ohne Patientenkontakt. Nach der theoretischen Ausbildung folgt noch ein 160-stündiges Praktikum, das unter strengen Hygienemaßnahmen am Rettungswagen absolviert wird.

„Der Einsatz rund um Covid-19 fordert uns alle massiv“, sagt Frühwirt. Um den Arbeitsalltag der Rotkreuzmitarbeiter etwas zu erleichtern, stellten sich bereits einige Unternehmen der Region mit Spenden ein. So schickten Schlosswirt Andreas Plappert, die Grill-Bar Waidhofen, Sturl-Obst und die „Zum Ludwig“-Gastronomie schmackhafte Grüße an das Rote Kreuz. Die Firma Welser aus Ybbsitz übernimmt die Kosten für das Frühstück für die Dienstmannschaften für die nächsten zwei Monate und die Waidhofner HTL überbrachte Atemschutzmasken der Klasse FFP3 an das Team vom Roten Kreuz.