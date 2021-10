Rundfahrt mit Lieblingsauto durch Mostviertel

Rund 55 Teilnehmerteams nahmen die Einladung des Lions Clubs Waidhofen-Eisenwurzen am vergangenen Wochenende an und machten sich mit ihrem Lieblingsauto in den frühen Morgenstunden auf zu einer 140 Kilometer langen Rundfahrt durch das herbstliche Mostviertel.

Christa Hochpöchler Erstellt am 12. Oktober 2021 | 15:31