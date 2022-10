Schilderbrücke für die A23 von Forster

Vollbild

Ein 30 Meter langer Sattelzug verließ am 11. Oktober das Waidhofner ForsterWerk, um die 24 Meter lange Schilderbrücke nach Wien zu bringen. In einer Nachtmontage wurde der in Waidhofen gefertigte Richtungsweiser auf der Südosttangente bei St. Marx aufgestellt.

