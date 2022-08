Schlosshofkino: Liebesbrief an die Kraft des Kinos

Werbung voestalpine Anzeige voestalpine sucht Produktionsmitarbeiter in Böhlerwerk und Kematen

Zum Abschluss des diesjährigen Schlosshofkinos lädt der Verein Filmzuckerl am Dienstag, 23. August, zu einer weiteren Preview. In Kooperation mit dem Weltladen Waidhofen geht es im Schlosshof von Schloss Rothschild mit „Das Licht, aus dem die Träume sind“ auf eine cineastische Reise nach Indien. Regisseur Pan Nalin folgt dem neunjährigen Samay, der mit seiner Familie in einem kleinen Dorf in Indien lebt und dessen Welt auf den Kopf gestellt wird, als er von seinem Vater zum ersten Mal in das örtliche Kino mitgenommen wird. Danach ist er sich sicher: Er möchte Filme machen! Ein glücklicher Zufall lässt ihn auf den Filmvorführer Fazal treffen, der ihn im Austausch gegen den Inhalt seiner Lunchbox kostenlos Filme schauen lässt. Kurzerhand beginnt Samay die Schule zu schwänzen und seine Zeit lieber im Projektionsraum des Kinos zu verbringen. Hier taucht er Tag für Tag in fantastische Welten ein. Doch die Idylle droht ein jähes Ende zu finden: Dem Kino droht die Schließung. Um seinen Traum zu verwirklichen, muss Samay die Rettung des Kinos selbst in die Hand nehmen. Regisseur Pan Nalin gelingt mit seinem Film ein zärtlicher und bewegender Liebesbrief an die Kraft des Kinos und das Geschichtenerzählen auf der großen Leinwand.

Vorverkaufskarten sind im Weltladen Waidhofen und unter www.ntry.at erhältlich. Bei Schlechtwetter findet die Vorstellung im Kristallsaal statt.

