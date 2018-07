Am Freitag lädt die Volksbühne zur Premiere der vage an den Shakespeare-Klassiker angelehnten Komödie „Romeo und Julia“ unter der Neudeutung von Michael Niavarani.

Uschi Nocchieri: "Bereit für die letzten drei Hauptproben“

„Wir sind bereit für die letzten drei Hauptproben“, sagte Regisseurin Uschi Nocchieri am Sonntagnachmittag bei einer wegen des Unwetters zusätzlich eingeschobenen Probe im Schlosshof. Auf die Frage, was neben den Wetterkapriolen das Fordernde an der Inszenierung sei, meint sie:

„Es war notwendig, das drei Stunden umfassende Stück zurechtzustutzen und für den Schlosshof zu adaptieren. Mit dieser wunderbaren Theatergruppe wird auch das Unmögliche möglich. Alles ist im Plan.“ Weiters seien die ausgedehnten Rollen einiger Schauspieler eine Herausforderung und die langen Wartezeiten mancher Nebendarsteller, die schon einmal eine Stunde auf den nächsten Auftritt warten können. Und Nocchieri weiß, was sie sagt, denn sie hat mit der Volksbühne bereits drei Herbststücke erarbeitet und kennt den Verein und die Darsteller genau.

Auch am Sonntagnachmittag wurde im Schlosshof geprobt. Denn die Komödie „Romeo und Julia“ fordert den Schauspielern, der Technik, dem Bühnenbild, der Regie, der Beleuchtung und der Beschallung alles ab. | Lugmayr

Insgesamt 18 Rollen bietet das Stück, die von 16 Schauspielern besetzt sind. Einfach war es auch nicht, die junge Julia (Pamina Adamer) und den jungen Romeo (Max Bernreitner) so anzulegen, dass beide als Erwachsene (dargestellt von Susanne Leonhartsberger und Wolfgang Kettner) authentisch zur Deckung gebracht werden. Da musste sich der junge Paris (Max Pillgrab) schon ein gehöriges Bäuchlein gefallen lassen, um die Tollpatschigkeit des erwachsenen Grafen Paris (Günther Königswenger) vorwegzunehmen.

Nocchieri: „Ich möchte den Hut vor der Professionalität der Schauspieler ziehen. Es ist eine Freude, mit ihnen zu arbeiten.“