Schlosshofspiele: Zweimal Glück im Unglück

Es kann einer Theateraufführung wohl nichts Herausfordernderes passieren, als dass gleich zwei Hauptdarsteller unfallbedingt ausfallen, einer dazu noch während der Spielzeit.

Schon vor der Premiere war Julia Pechgraber für die verletzte Katharina Reitbauer eingesprungen und bewältigte diese tragende Rolle bravourös. Dass dann während der Spielzeit Paul Konecny nach einem Radunfall im Spital landete, sorgte für eine Schrecksekunde im Ensemble.

Volksbühne-Obmann Alexander Riess sprang ein. Nur 24 Stunden hatte er Zeit, die Rolle zu lernen und schaffte das grandios. Um Sicherheit zu haben, hielt er zwar stets das Rollenbuch in der Hand, brauchte es aber nur selten, um den Einsatz nicht zu verpassen.

Das nötigte Regisseurin Uschi Nocchieri höchstes Lob ab: „Es war eine Meisterleistung! Damit hatten wir gleich doppelt Glück im Unglück.“ Geglückt sind von den 13 Aufführungen alle, eine einzige musste nach der Pause wegen Regens abgebrochen werden. In den Oktober-Schulferien steht heuer anstatt einer Komödie im Plenkersaal die im Frühjahr abgesagte Märchenproduktion Dornröschen mit Elisabeth Hilbinger in der Titelrolle am Programm.

Für den Sommer 2023 im Jubiläumsjahr von „70 Jahren Volksbühne“ sucht man noch ein passendes Stück.

