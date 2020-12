Die junge Waidhofnerin Tiffany Okpurukhre macht derzeit mit einem wunderschönen Lied auf der Videoplattform YouTube auf sich aufmerksam. Der Song „LIGHT“, der vom Songwriter und Rapper Solospino geschrieben und komponiert und von Tiffany Okpurukhre gemeinsam mit der nigerianischen Sängerin Veekey eingesungen wurde, zählt bereits über 10.000 Aufrufe auf YouTube.

Der Song wurde teilweise in Nigeria aufgenommen und produziert und äußert die Hoffnung, dass für alle Menschen auf der ganzen Welt ein Leben in Würde und Frieden möglich ist. Die aktuelle Zeit ist von vielen Problemen geprägt – das Coronavirus ist nur eines davon. „Die Pandemie soll jedoch den Blick auf andere wichtige Themen nicht verstellen“, sagt die Mutter der jungen Tiffany, Sabine Okpurukhre. So kam es etwa in den USA im Frühling aufgrund der Ermordung des Afroamerikaners George Floyd durch weiße Polizisten zu weltweiten Protesten, die in die „Black Lives Matter“-Bewegung mündeten. „Rassismus und rassistisch geprägte Gewalt sind der Lebensalltag vieler Menschen – auch in Österreich, auch in unserer Region“, sagt Sabine Okpurukhre. „Beleidigungen, Mobbing, Ausgrenzung und körperliche Übergriffe zählen zu den Erfahrungen der Menschen hier, die aufgrund ihrer Hautfarbe nicht in das Konzept des ‚typischen Österreichers‘ passen.“

Auch die Familie Okpurukhre musste in dieser Hinsicht schon vieles erleben – „viel zu viel“, wie Okpurukhre sagt. Aus diesem Grund beteiligte sich Tiffanys Mutter von Beginn an an der Produktion des Songs, der ein Zeichen für den Frieden setzen soll.

Am Song „LIGHT“ begann man bereits im Mai zu arbeiten. Neben ihrer Mutter half auch Tiffanys Bruder Marvin an der Produktion des Songs mit: Er nahm in seinem Studio jenen Teil des Liedes auf, den Tiffany singt. Das Video zum Song wurde in Nigeria und in Wien gedreht.

Veröffentlicht wurde „LIGHT“ dann schließlich Anfang November – nur zwei Tage vor dem verheerenden Terroranschlag in der Wiener Innenstadt. „Dieser ließ die Botschaft des Songs noch aktueller werden“, sagt Sabine Okpurukhre. Und auch die vorangegangenen Demonstrationen gegen die Polizeigewalt in Nigeria bestätigten den Songwriter Solospino und Familie Okpurukhre darin, mit dem Lied einen wichtigen Beitrag leisten zu können, der Menschen auf der ganzen Welt Hoffnung spenden soll.

Tiffany Okpurukhre nimmt bereits seit ihrem sechsten Lebensjahr Stimmbildungs- und Gesangsunterricht. Sie will mit dem Song als Botschafterin für ein Zusammenleben als Brüder und Schwestern einstehen und die Menschen inspirieren, die Welt zum Guten zu verändern. „Wir sind eine multikulturelle, multireligiöse, multinationale und multiethnische Großfamilie“, erzählt Sabine Okpurukhre. „Ich bin meinen Eltern sehr, sehr dankbar – zeit ihres Lebens habe ich kein einziges diskriminierendes Wort im Zusammenhang mit Hautfarbe, Augenform oder anderen Merkmalen, die dazu verwendet werden, um Menschen herabzuwürdigen und zu stigmatisieren, gehört. Von meinen Eltern habe ich gelernt, allen Menschen mit Respekt zu begegnen und jedem eine Chance zu geben.“