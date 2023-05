Schulsozialarbeit in der Mittelschule Zell: Angebot kommt gut an

„Ich bin begeistert, dass das Angebot der Schulsozialarbeit gleich von Beginn an sehr gut von den Schülerinnen und Schülern angenommen wurde. Für unsere Schulgemeinschaft ist Frau Längauer eine große Bereicherung“, sagt der Direktor der Sportmittelschule, Herbert Haidler.

Das Angebot richtet sich auch an Lehrerinnen und Lehrer, Angehörige und Bezugspersonen. Jeden Mittwoch von 9 bis 12 Uhr finden die vertraulichen Gespräche direkt in der Schule statt.

„Schülerinnen und Schüler sollen Unterstützung vorfinden, wenn Situationen auftreten, wo es Hilfe braucht. Mein großer Dank geht an das JUSY, welches ein unglaublich toller Partner in so vielen sozialen Bereichen in unserer Stadt ist“, freut sich der für die sozialen Agenden zuständige Vizebürgermeister Armin Bahr über das neue Angebot.

„Seit zehn Jahren gibt es die Schulsozialarbeit in der WMMS Waidhofen und es wurden durchwegs positive Erfahrungen gesammelt. Ich freue mich, dass wir nun in beiden Mittelschulen dieses zusätzliche und niederschwellige Hilfsangebot bereitstellen können“, sagt die Obfrau der Mittelschulgemeinde Waidhofen, Silvia Hraby.

