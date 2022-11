Schulsozialarbeit "JUSY" feiert Jubiläum

Als leicht erreichbares, kostenloses Beratungsangebot hat sich die Schulsozialarbeit des Jugendservice Ybbstal (JUSY) als fixer Bestandteil an zwei Waidhofner Schulen etabliert. Kürzlich feierte man das 15- bzw. 10-jährige Jubiläum dieses Angebots.

Durch die regelmäßige Anwesenheit einer Sozialarbeiterin ist ein vertrauensvoller Beziehungsaufbau möglich, sodass es, vorrangig Schülerinnen und Schülern, leichter fällt, sich zu unterschiedlichsten Themen zu informieren oder Beratung in Anspruch zu nehmen. Im Bedarfsfall richtet sich das Angebot auch an Lehrkräfte, Angehörige und andere Bezugspersonen. Grundlegend erfolgt der Kontakt freiwillig, jede Frage bzw. jedes Thema ist erlaubt, die Sozialarbeiterin unterliegt der Verschwiegenheit.

Das JUSY bietet nun schon seit 15 Jahren am BRG und seit zehn Jahren an der WMMS Schulsozialarbeit an. „Wir sind sehr stolz darauf, schon so lange in diesen Schulen mit unserem Angebot tätig sein zu dürfen und dass wir in dieser Zeit viele Menschen durch präventive Hilfe, aber auch in Krisenfällen begleiten konnten“, sagt der fachliche Leiter des JUSY, Mathias Wiener. Neben der qualifizierten Arbeit der Schulsozialarbeiterinnen sei der Erfolg dieses Angebots auch auf die wertschätzende Haltung der Schulen zurückzuführen sowie auf den Mut von Schülern, Lehrkräften und Erziehungsberechtigten, die sich in schwierigen Situationen Hilfe suchen.

