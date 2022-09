Schulstart mit drei ersten Klassen am BRG

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Für die Schulgemeinschaft des Bundesrealgymnasiums begann der Start ins neue Schuljahr mit einer bunten Eröffnungsfeier im Konviktgarten. Drei erste sowie zwei fünfte Klassen beginnen ihre Ausbildung an der Unter- bzw. Oberstufe des BRG.

Aus dem Konferenzzimmer gibt es folgende Veränderungen zu melden: Karin Stadlbauer ist aus der Babypause zurückgekehrt, Agnes Wieser befindet sich weiterhin in Karenz. Anstelle von Anita Auer, die sich nun im Ruhestand befindet, wird Marlene Gram das Fach Musikerziehung unterrichten und den Schulchor übernehmen. Lisa Pieber übernimmt Chemiestunden, da Helmut Cmolik sich ebenfalls Richtung Pension verabschiedet hat – ebenso wie Peter Zrelski. Auch Hermann Wagner befindet sich mit Beginn dieses Schuljahrs im Ruhestand – ihm folgt im Fach Religion Andrea Moser nach. Schulärztin Birgit Huber ist aus der Bildungskarenz zurück. Markus Duschek löst Christian Gollonitsch als Administrator ab.

Die ersten, zweiten und dritten Klassen kommen ab heuer in den Genuss einer Wochenstunde des neuen Pflichtfachs Digitale Grundbildung. Darüber hinaus werden diese Klassen in den kommenden Wochen mit den nötigen digitalen Endgeräten in Form von Windows-Tablets ausgestattet.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.